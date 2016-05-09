مقاومت در برابر تکفیری ها و اسرائیل قوی خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، شیخ «هاشم صفی الدین» رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان طی سخنانی اعلام کرد که عربستان سعودی در صدد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.

بر اساس این گزارش صفی الدین در سخنانی در همین زمینه تصریح کرد: نظام سعودی می خواهد به مرحله عادی سازی روابط با اسرائیل برسد.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا افزود: در برابر عربستان سعودی چالش هایی از جمله مقاومت است.

رئیس شورای اجرایی حزب الله گفت: سعودی ها امروز علنا و به صورت واضح از طرح خود سخن می گویند و همه این ها برای ما کافی است تا بدانیم که در این مبارزه، ما حق هستیم.

وی در همین خصوص تصریح کرد: هر کس در هر نقطه از جهان از طریق سخن، موضع گیری و یا جنگ، مقاومت را هدف قرار دهد سقوط می کند.

شیخ صفی الدین در پایان گفت: مقاومت به اذن خدا در تمامی میدان های مبارزه با اسرائیل و تکفیری ها پیروز، قوی و حاضر خواهد ماند.