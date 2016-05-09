نجاتگران طرح ملی امداد و نجات نوروزی استان بوشهر تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی عصر دوشنبه در این آئین ضمن تبریک هفته هلال احمر اظهار داشت: جمعیت هلال احمر استان بوشهر در سراسر این استان در ایام نوروز خدمات ارزنده ای انجام داده اند که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی افزود: خدمات امدادگران متنوع و گسترده است و امدادگران این جمعیت بدون هیچ چشم‌داشتی و تنها برای امور خیرخواهانه به نیازمندان رسیدگی و به آنها کمک می‌کنند.



حقیقی تصریح کرد: آمادگی، تعهد و روحیه ایثارگری امدادگران مثال زدنی است و فعالیت آنان درپایگاه های امداد نوروزی بسیار مثبت و در راستای آرامش بخشی به هموطنان عزیز بوده است.



معاون استاندار بوشهر امدادگران، داوطلبان و جوانان هلال احمر را که شیرین‌ترین ایام سال را به دور از خانواده در حال کمک و یاری به هموطنانشان هستند را ایثارگران واقعی معرفی کرد و گفت: بهترین انسان‌ها کسانی هستند که به همنوع خود کمک می‌کنند.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر نیز گفت: در ایام نوروز امسال ۴۰۰ امدادگر در طرح امدادی نوروزی شرکت کردند .



حسین درویشی افزود: امداگران و نجات‌گران استان بوشهر در عرصه‌های امداد جاده‌ای، دریایی، کوهستانی و راهنمای مسافران نوروزی مشارکت کردند.



در پایان از نه نفر از نجاتگران طرح ملی امداد و نجات نوروزی استان بوشهر با اهدای هدایایی تقدیر به عمل آمد.

