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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۴۵

نجاتگران طرح ملی امداد و نجات نوروزی استان بوشهر تقدیر شدند

نجاتگران طرح ملی امداد و نجات نوروزی استان بوشهر تقدیر شدند

بوشهر- در آئینی با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر، نجاتگران طرح ملی امداد و نجات نوروزی سال ۹۵ در استان بوشهر تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی  عصر دوشنبه در این آئین ضمن تبریک هفته هلال احمر اظهار داشت: جمعیت هلال احمر استان بوشهر در سراسر این استان در ایام نوروز خدمات ارزنده ای انجام داده اند که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی افزود:  خدمات امدادگران متنوع و گسترده است و امدادگران این جمعیت بدون هیچ چشم‌داشتی و تنها برای امور خیرخواهانه به نیازمندان رسیدگی و به آنها کمک می‌کنند.

حقیقی تصریح کرد: آمادگی، تعهد و روحیه ایثارگری امدادگران مثال زدنی است و فعالیت آنان درپایگاه های امداد نوروزی بسیار مثبت و در راستای آرامش بخشی به هموطنان عزیز بوده است.

معاون استاندار بوشهر امدادگران، داوطلبان و جوانان هلال احمر را که شیرین‌ترین ایام سال را به دور از خانواده در حال کمک و یاری به هموطنانشان هستند را ایثارگران واقعی معرفی کرد و گفت: بهترین انسان‌ها کسانی هستند که به همنوع خود کمک می‌کنند.

 مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر نیز گفت: در ایام نوروز امسال ۴۰۰ امدادگر در طرح امدادی نوروزی شرکت کردند .

حسین درویشی افزود:  امداگران و نجات‌گران استان بوشهر در عرصه‌های امداد جاده‌ای، دریایی، کوهستانی و راهنمای مسافران نوروزی مشارکت کردند.

در پایان از نه نفر از نجاتگران طرح ملی امداد و نجات نوروزی استان بوشهر با اهدای هدایایی تقدیر به عمل آمد.
 

کد مطلب 3621023

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