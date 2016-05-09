۱۲۰۰ اثر به جشنواره فرامرزی مطبوعات ایلام ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدربیگی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این جشنواره برای نخستین بار با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام، استانداری ایلام و معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ویژه استان های جدار مرزی غرب ایران شامل ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و خوزستان و هفت استان مرزی کشور عراق به میزبانی استان ایلام برگزار می شود.

وی تصریح کرد: فراخوان این جشنواره ویژه استان های میسان، واسط، دیالی، سلیمانیه و اربیل، حلبچه و بصره کشور عراق به صورت جداگانه و به زبان های کردی، عربی و انگلیسی منتشر و در اختیار آنها قرار گرفته است.

وی، زمان برگزاری این جشنواره را ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت امسال اعلام کرد و گفت: زمينه های اين جشنواره را شامل مقاله، سرمقاله و يادداشت، خبر، گزارش، گفت وگو و مصاحبه، تيتر، طنز، صفحه آرايی، عكس، طرح و كاريكاتور است.

وي برگزاری نشست مشترک فعالان رسانه اي استان هاي منطقه، برپایی نمايشگاه مشترک مطبوعات دو كشور ايران و عراق و تقدير از برگزيدگان جشنواره با حضور مسئولان ارشد ملی و استانی را از برنامه های جنبی اين جشنواره سه روزه اعلام كرد.