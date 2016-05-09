به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی پس از نشست عصر دوشنبه کارلوس کی روش با مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفت: در این جلسه آقای کی روش به آقای تاج تبریک گفتند و صحبت هایی در مورد گذشته مطرح شد.

وی ادامه داد: قرار شد پس فردا جلسه دوباره ای داشته باشیم و تصمیماتی بگیریم که به نفع تیم ملی باشد. درحال حاضر نه اردوی ما مشخص است نه بازی دوستانه و نه زمین تمرین. در این جلسه صحبت هایی شد که اتفاق های خوب برای تیم ملی بیفتد. در این مدت هم انتخابات در پیش بود و نمی شد خرده گرفت.

پیروانی در مورد مطلبی که کی روش در صفحه شخصی اش نوشته و خواستار موافقت تاج با استعفایش شده است گفت: باید این مسائل را از خود آقای کی روش بپرسید.

مدیر فنی تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: همه وظیفه دارند برای تیم ملی کار کنند. تیم ملی برای تاج یا کی روش نیست و باید بهترین تصمیمات برای ایرانی ها گرفته شود چرا که آنها لایق بهترین ها هستند. مطمئنا بدون حمایت تیم ملی نتیجه نخواهد گرفت. هر کسی به هر طریقی می تواند باید به تیم ملی کمک کند.

افشین پیروانی در ادامه صحبت هایش تاکید کرد: تا پس فردا نمی شود در مورد هیچ چیز صحبت کرد. باید منتظر بمانیم تا در جلسه روز چهارشنبه تکلیف مشخص شود.

وی در مورد البسه تیم ملی هم گفت: نه من این لباس ها را دیدم و نه می توانم اظهار نظر کنم. کسانی که صاحب نظر هستند می آیند از این موضوع دفاع می کنند. بنده هم چون شناخت نداشتم به مراسم رونمایی نرفتم. فعلا هم آقایان دو بر یک عقب هستند چرا که برای ایفمارک و اینفانتینو ما دعوت نشدیم اما این یکی دعوت بودیم و نرفتیم.

پیروانی در مورد اینکه به نظر می رسد جلسه خوبی بین تاج و کی روش برگزار نشده است گفت: اتفاقا جلسه دوستانه و خوبی بود و هیچ مشکلی بین تاج و کی روش وجود نداشت.