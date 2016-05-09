نخستین پیروزی تیم شهدای جلین با ثبت ۱۰ گل/ فرخی گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته ششم رقابت های گروه الف لیگ دسته دو فوتسال کشور، عصر دوشنبه تیم شهدای جلین گلستان به مصاف تیم فرخی باقرشهر تهران رفت و با یک پیروزی پرگل به سه امتیاز بازی دست پیدا کرد.

این بازی که در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد با نتیجه ۱۰ بر ۵ به سود تیم میزبان به پایان رسید تا تیم شهدا نخستین برد خود در این مسابقات را مقتدرانه به دست آورد.

محمدعلی ترحمی، میلاد حمزه، جواد کلبادی نژاد و حمید صداقت تیم داوری بازی را تشکیل دادند و نعمت کریمی نظارت بازی را برعهده داشت.

حافظ نجفی در دقایق ۸، ۲۶ و ۳۶، مصطفی دهقان در دقایق ۹، ۲۴ و ۳۰، رضا طالبی در دقایق ۱۰ و ۳۸، محمدعلی هدایتی در دقیقه ۲۲ و ولی الله رضایی در دقیقه ۲۹ گل های تیم شهدا و آرش صابری در دقایق ۲۵ و ۳۲، سید امید کشور در دقیقه ۷، سعید شکوری در دقیقه ۲۵ و سید سهیل نجاتی در دقیقه ۳۴ گل های تیم فرخی را به ثمر رساندند. نیمه اول با نتیجه سه بر یک به سود شهدا به پایان رسید.

علی زندی پور بازیکنان تیم شهدا را با ترکیب فرزین رضایی، مصطفی دهقان، ولی الله رضایی، سیدعلی حسینی و محمد علی هدایتی به میدان فرستاد و در آن سو شاگردان داود نوری با ترکیب ابتدایی علیرضا غلامی، علی صفت بقا، سید امید کشور، محمد مهرانی و امیرعلی صدیقی وارد زمین شدند.

حضور فرزین رضایی از ابتدا درون دروازه و غیبت عباس پایین محلی کاپیتان به علت آسیب دیدگی، دو تغییر مهم تیم شهدا در این بازی بود. ضمن اینکه برای اولین بار در خانه، جلینی ها نیمه اول را از سمت چپ زمین آغاز کردند.

بازی را مشکی پوشان میزبان شروع کردند و در همان ثانیه های ابتدایی می توانستند دروازه حریف را باز کنند اما پاس عرضی ولی الله رضایی به مصطفی دهقان نرسید. در ادامه آبی پوشان فرخی دو ضربه شوت را روانه دروازه جلین کردند که هیچ کدام راهی به چارچوب پیدا نکرد.

نخستین واکنش جدی فرزین رضایی در سومین دقیقه و بر اثر ضربه محمد مهرانی رقم خورد. رضایی، یک دقیقه بعد نیز همان بازیکن را در گشودن دروازه ناکام گذاشت. در هفتمین دقیقه، سعید حاجیلری یک موقعیت خوب گلزنی را از دست داد و همان توپ در ضدحمله به گل اول تیم فرخی تبدیل شد. ضربه پای چپ امید کشور از زیر دستان فرزین رضایی عبور کرد تا بازهم تیم شهدا در خانه از حریف عقب بیفتد.

جلینی ها از شکست، پیروزی ساختند

خوشحالی نماینده باقرشهر بیش از یک دقیقه طول نکشید زیرا حافظ نجفی کار را به تساوی کشانید. هنوز یک دقیقه از گل تساوی نگذشته بود که بازهم سعید حاجیلری در نقش گل‌ساز ظاهر شد و این بار مصطفی دهقان در موقعیت گلزنی قرار گرفت و تیم میزبان را پیش انداخت.

روند ثبت گل های تیم جلین به سرعت ادامه پیدا کرد و این بار در دهمین دقیقه سومین گل متوالی مشکی پوشان به ثمر رسید. محمدعلی هدایتی در موقعیتی مناسب، رضا طالبی را در شرایط عالی گلزنی قرار داد تا سومین گل بازی با ضربه یکی دیگر از بازیکنان رقم بخورد. پس از دریافت این گل کادرفنی تیم فرخی زمان استراحت را درخواست کرد.

در نیمه دوم از زمان نیمه اول، بازی متعادل دنبال شد و تلاش دوتیم برای ثبت گل بی نتیجه ماند. فرزین رضایی بارها با واکنش خوب خود راه گلزنی را به روی بازیکنان فرخی بست و در ثانیه های پایانی ضربه خطرناک مهرانی به تیر دروازه برخورد کرد. در پایان پس از نیمه اول تابلوی امتیازات نتیجه سه بر یک به سود تیم شهدا را نشان داد.

اعتراض شدید فرخی به گل ششم تیم شهدا

نیمه دوم بدون تغییر برای تیم میزبان و با دوتغییر برای تیم میهمان آغاز شد. علی اکبر کاتبی و سهیل نجاتی نیمه دوم را از ابتدا آغاز کردند.

جلینی ها برای ثبت گل چهارم زمان چندانی معطل نشدند. در دومین دقیقه نیمه دوم، ضربه پای چپ هدایتی یک گل دیگر برای شاگردان زندی پور به همراه داشت. در حالی که دو دقیقه و ۳۰ ثانیه از نیمه دوم گذشته بود، امیر صدیقی با دریافت اخطار دوم از زمین بازی اخراج شد تا تیم فرخی دقایقی را با یک بازیکن کمتر دنبال کند.

شهدا از این فرصت نهایت استفاده را بردند و در دقیقه ۲۴، دهقان دومین گل خود و پنجمین گل بازی را وارد دروازه فرخی کرد. پس از این گل، دروازه بان شماره یک تیم فرخی تعویض شد.

نماینده باقرشهر که چیزی برای از دست دادن نداشت سرتاسر حمله شد و در میان غفلت بازیکنان جلین دوبار دروازه را باز کرد. سعید شکوری و آرش صابری به فاصله چند ثانیه گلزنی کردند تا اختلاف به دوگل کاهش یابد. یک دقیقه بعد از دریافت این دوگل متوالی، ضربه نجفی به دو تیر دروازه برخورد کرد و به عقیده داوران ضربه وی از خط دروازه عبور کرد و به این ترتیب ششمین گل تیم شهدا نیز ثبت شد. کادرفنی تیم فرخی به شدت نسبت به این گل معترض بودند.

فرزین رضایی در نیمه دوم نیز چندین بار مانع گلزنی آبی پوشان شد اما در دقیقه ۲۸، خطای ولی الله رضایی درون محوطه جریمه یک ضربه پنالتی را نصیب تیم میهمان کرد اما ضربه کشور بازیکن باتجربه تیم فرخی به خوبی از سوی دروازه بان تیم شهدا مهار شد.

اخطار به خاطر شادی بعد از گل!

یک دقیقه بعد، ولی الله رضایی نام خود را در بین گلزنان جای داد اما خوشحالی عجیب پس از گل، یک کارت زرد را نصیب وی کرد! هشتمین گل تیم شهدا نیز به سرعت به ثمر رسید؛ مصطفی دهقان با زدن گلی دیگر هت تریک کرد و نتیجه بازی هشت بر سه شد.

پس از گل هشتم، نوری تیمش را اصطلاحاً «پنج نفره» کرد و در دقیقه ۳۲ به وسیله صابری یکی دیگر از گل های خورده را پاسخ داد. دو دقیقه بعد، ضربه سیدسهیل نجاتی با برخورد به مدافعان تیم شهدا وارد دروازه شد تا بازهم اختلاف به سه گل کاهش یابد.

در سی و ششمین دقیقه، حافظ نجفی نیز هت تریک خود را کامل و در دقیقه سی و هشتم، رضا طالبی تعداد گل های خورده تیم فرخی را دورقمی کرد. در ادامه حملات تیم فرخی ثمری نداشت و این بازی پرگل و مهیج با نتیجه ۱۰ بر پنج به سود نماینده فوتسال گلستان به پایان رسید.

تیم شهدا با این پیروزی پنج امتیازی شد و در مکان پنجم جدول هفت تیمی گروه الف قرار گرفت. این تیم در آخرین بازی نیم فصل اول عصر شنبه ۲۵ اردیبهشت در شاهرود به مصاف پیمان این شهر خواهد رفت.