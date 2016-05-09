۴ بحران پیش روی عبدالفتاح السیسی

به گزارش خبرگزاری مهر، «رأی الیوم» در سرمقاله خود به بررسی اوضاع مصر و وضعیت «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور این کشور پرداخته است.

بر اساس این گزارش در این مقاله عنوان شده است: حمله مسلحانه ای که اخیرا یک اتوبوس حامل نیروهای امنیتی مصر را در منطقه حلوان در جنوب قاهره پایتخت مصر هدف قرار داد که منجر به کشته شدن ۸ نفر از آن ها شد، در زمانی نامناسب برای عبدالفتاح السیسی و دولت وی رخ داد؛ زیرا بحران های سیاسی و اقتصادی در مصر رو به تشدید است.

در ادامه این مقاله تصریح شده است: در صورت وقوع حملات داعش در مرکز قاهره، این امر برای حکومت مصر بسیار بد است. به دلیل اینکه دولت این کشور از ۲ سال پیش تاکنون جنگ سختی را علیه عناصر این گروه در شبه جزیره سیناء آغاز کرده و با وجود تلفات مالی و جانی نیروهای مصری، دولت این کشور تاکنون اهداف خود را در نابودی این گروه محقق نکرده است. آنچه که در این راستا حائز اهمیت است، در اختیار گرفتن سلاح های نیروهای مصری که لباس شخصی نیز بر تَن کرده بودند، توسط عناصر داعش می باشد. همچنین آنها بدون دستگیری از سوی فردی، از محل فرار کردند.

در ادامه مقاله عنوان شده است: این عملیات خونین با سخت شدن اوضاع بر مقامات مصری همزمان شده است و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در برهه کنونی با ۴ بحران روبرو است:

- نخست اینکه روزنامه نگاران مصری به دلیل حمله به اتحادیه شان و دستگیری ۲ تَن از همکاران آنها بسیار خشمگین هستند. در همین راستا السیسی نیز به خواسته های آنها مانند عذرخواهی یا برکناری مجدی عبدالغفار وزیر کشور توجه نکرد؛ این روزنامه نگاران حامی خوب و قوی برای رئیس جمهور مصر در مبارزه با دشمنان وی یعنی جنبش اخوان المسلمین بودند.

- دوم اینکه بحران واگذاری ۲ جزیره «تیران» و «صنافیر» به عربستان که موجب برانگیختن خشم بسیاری از مصری ها شد؛ تا جایی که وی را به فروش مصر در قبال دریافت کمک از عربستان متهم کردند. در همین راستا برخی از میدان های مصر نیز شاهد اعتراضات بی سابقه ای به این اقدام بود و عبدالفتاح السیسی نیز در سخنرانی های آخر خود در این خصوص به هیچ وجه سخن نگفت و اظهارنظر درباره آن را رد می کرد.

- سوم اینکه دانشجویی ایتالیایی به نام «ژولیو ریجینی» در شرایط مبهمی کشته شد که در پی آن روابط مصر با ایتالیا تیره شد؛ گروه های رسمی ایتالیا در این رابطه اعلام کردند که این دانشجو پیش از کشته شدن توسط نیروهای امنیتی مصر که وی را بازداشت کرده بودند،شکنجه شده است. این درحالی است که مصری ها در این خصوص و نحوه کشته شدن این دانشجو دچار دستپاچگی شدند.

- چهارم اینکه واحد پولی مصر به نام پوند سقوط کرده است. همزمان نیز قیمت ها افزایش پیدا کرده است و برخی گزارش های اقتصادی آن را ۴۰ درصد اعلام کرده اند که موجب وارد آمدن فشار به شهروندان مصری شده است.

عطوان در ادامه تحلیل خود گفته است: با وجود اینکه رسانه های اخوان المسلمین مصر مردم را به اقدام علیه نظام این کشور تشویق می کنند و از مردم می خواهند که علیه نظام انقلاب کنند اما اکثر کارشناسان در داخل و خارج مصر معتقدند که این بحران های چهارگانه بر خلاف اتهامات دولت مصر، به جنبش اخوان المسلمین ارتباطی ندارد.

رای الیوم می نویسد: حمله حلوان عبدالفتاح السیسی را به سمت تقویت مشت آهنین سوق می دهد؛ مشت آهنینی که نیروهای امنیتی مصر در حال حاضر نیز آن را اجرا می کنند ولی به نظر ضعیف می باشد و در حد انتظارات رئیس جمهور مصر نمی باشد. در صورتی که حمله ای مشابه در مناطق دیگر قاهره و یا دیگر شهرهای مصر رخ دهد، دولت مصر و نیروهای امنیتی آن با شرایط سختی مواجه خواهند شد؛ زیرا در چنین حالتی اعتماد مردم از آنها سلب می گردد.

این رسانه در پایان نتیجه می گیرد: حکومت مصر روزنامه نگاران را به دلیل حمله به اتحادیه آنها از دست داده و حمایت نخبگان سیاسی حامی خود را نیز از جمله عمر موسی، حمدین صباحی، علاء الاسوانی، حسن نافعه، نادر الفرجانی و محمد البرادعی را به دلیل واگذاری جزایر تیران و صنافیر از دست داده است. به علاوه اعتماد اکثر مردم نیز به دلیل این حمله داعش سلب شده است. همه این ها بدین معناست که حکومت مصر فقط در شرایط سخت قرار ندارد بلکه این سختی در حال تشدید شدن است.