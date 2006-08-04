گردهمايي داوران پيشكسوت فوتبال تهران برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر" اين گردهمايي از سوي كميته داوران فدراسيون فوتبال و با حضور داوران پيشكسوت استان تهران برگزار خواهد شد و طي آن مسائل و مشكلات داوري فوتبال مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت و داوران پيشكسوت فوتبال نظرات خود را پيرامون رشد و ارتقا داوري فوتبال كشور مطرح خواهند كرد .



كميته داوران در نظر دارد دومين جلسه هم انديشي داوري فوتبال را با حضور پيشكسوتان سراسر كشور برگزار كند تا از نظرات جامعه داوري فوتبال در جهت پيشبرد داوري كشور استفاده كند .



جلسه گردهمايي داوران پيشكسوت فوتبال تهران روز 22 مرداد ماه جاري در آكادمي فوتبال برگزار خواهد شد و نزديك به 20 تن از داوران پيشكسوت فوتبال تهران به اين گردهمايي دعوت خواهند شد .