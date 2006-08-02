جلسه بنياد ملي نخبگان به رياست دكتر محمود احمدي نزاد - 5 ارديبهشت ماه

برگزاري اولين جلسه بنياد ملي نخبگان در دولت نهم پس از گذشت مدتي طولاني

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، با توجه به اهميت موضوع نخبگان در كشور و نظر به تأكيد مقام معظم رهبري در استفاده صحيح و مناسب از ظرفيت هاي علمي نخبگان در راستاي توسعه كشور و لزوم حركت انقلابي در مسير رفع موانع و مشكلات توليد دانش و جنبش نرم افزاري، دولت نهم اولين جلسه بنياد ملي نخبگان را با حضور رئيس جمهور در 5 ارديبهشت ماه 1385 پس از گذشت زماني نسبتا طولاني از روي كار آمدن برگزار كرد.

تمام مراكز حامي نخبگان در چتر بنياد قرار مي گيرند

دكتر "منصور كبگانيان" معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم كه به عنوان عضو هيات امناي بنياد ملي نخبگان در اين جلسه حضور داشت، چند روز پس از تشكيل اين جلسه در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر گفت: در اولين جلسه بنياد ملي نخبگان در دولت نهم مقرر شد، كليه مراكزي كه به نحوي با نخبگان، استعدادهاي درخشان و قشر خواص سر و كار دارند، بايد در چتر بنياد قرار گيرند و بنياد سياستگذاري واحد براي مجموعه هاي پراكنده حامي نخبگان به وجود آورد.

وي تدوين آئين نامه احراز نخبگي را از مشكل ترين امور بنياد ذكر كرد و افزود: تدوين اين آئين نامه كه به وسيله آن مي توان با روش هاي مختلف نخبگان كشور را احراز كرد و به اين نتيجه رسيد كه فردي در مجموعه نخبگان قرار مي گيرد يا نه امر مشكلي است كه در دستور كار بنياد قرار دارد.

اختصاص 11 ميليارد تومان بودجه به بنياد ملي نخبگان

دكتر " علي عباسپور تهراني فرد" رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر گفت: در بودجه سال 1385 مبلغ 11 ميليارد تومان به بنياد ملي نخبگان اختصاص داده شده است و اين بنياد مي تواند در بهبود وضعيت نخبگان و حمايت از آنان بسيار كارساز واقع شود.

بررسي راهكارهاي رسيدگي به امور نخبگان

رئيس كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: در اولين جلسه هيات امناي بنياد ملي نخبگان راهكارهاي رسيدگي به امور نخبگان و وظايف بنياد ملي نخبگان مورد بررسي قرار گرفت.

وي تاكيد كرد: اميدواريم با تداوم جلسات بنياد ملي نخبگان هر چه زودتر اهداف اين بنياد عملياتي شود و نخبگان كشور طبق فرمايشات و خواسته هاي مقام معظم رهبري مورد حمايت جدي قرار گيرند.

به گزارش مهر، به تازگي نهادها و سازمان هاي بسياري مدعي حمايت از نخبگان و ارائه تسهيلات به آنها شده اند و برخي مواقع اخباري در اين زمينه از سوي اين سازمان ها درج مي شود و نخبگان، نفرات برتر جشنواره هاي معتبر، برترين هاي المپيادهاي بين المللي و ... را دچار سردرگمي مي كند. اين در حالي است كه در اساسنامه بنياد ملي نخبگان بر لزوم و ايجاد هماهنگي بين دستگاه ها، مراكز و نهادهاي متولي امور نخبگان تأكيد شده و بنياد موظف به تصويب آئين نامه هاي نحوه ارائه كمك هاي مادي و معنوي به نخبگان شده است.