تيم ملي مقابل راه آهن به تساوي دست يافت

به گزارش خبرنگار مهر در اين ديدار كه عصر امروز درمحل كمپ تيم ملي و به قضاوت نويد مظفري برگزار شد دو تيم به تساوي 1-1 دست يافتند .



در اين ديدار هادي اصغري در دقيقه 30 براي تيم راه آهن و رضا عنايتي در دقيقه 60 از روي نقطه پنالتي براي تيم ملي گلزني كردند . ضمن اين كه در دقيقه 64 عنايتي يك ضربه پنالتي ديگر را از دست داد .

در اين ديدار امير قلعه نوعي تيم ملي را با تركيب اوليه سيد مهدي رحمتي ، محمود فكري (كاپيتان) ، رحمان رضايي ، امير حسين صادقي ، مهدي اميرآبادي ، ميثم منيعي ، مهدي رجب زاده ، مسعود شجاعي ، مرتضي خانزاده ، سياوش اكبرپور ، حسين كاظمي به ميدان فرستاد كه ملي پوشان كشورمان در نيمه اول بازي بسيار ضعيفي را از خود به نمايش گذاشتند به طوري كه در اكثر دقايق نيمه اول تحت تاثير بازي تيم راه آهن قرار داشتند .

در نيمه دوم حسن رودباريان ، رضا عنايتي ، هادي عقيلي ، پيروز قرباني ، حسين كعبي ، غلامرضا رضايي و هاشم بيك زاده در تركيب تيم ملي قرار گرفتند كه عليرغم جبران گل خورده تيم ملي همچنان نتوانست بازي قابل قبولي را از خود به نمايش بگذارد تا نخستين ديدار تداركاتي تيم ملي با نتيجه اي ضعيف توام شود .