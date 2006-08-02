به گزارش خبرگزاري "مهر"، در بيانيه سفارت ايران در سودان آمده است: بار ديگر دستان پليد استكبار جهاني از آستين صهيونيست هاي غاصب بيرون آمد و تعداد زيادي از خانواده هاي بيگناه لبنان شامل كودكان، زنان و سالخوردگان لبناني را در شهر قانا به خاك و خون كشيد.

رژيم نژادپرست صهيونيستي كه خود را عاجز از مقابله با نيروهاي شجاع مقاومت اسلامي در ميدان جنگ مي باشند با ادامه حمله به مراكز مسكوني و تكرار كشتار فاجعه قانا در سال 1996 كه منجر به كشته شدن 107 نفر از مردم مظلوم لبنان در آن گرديد، به رغم خود تلاش دارد مقاومت اسلامي را تضعيف و يا مجبور به تسليم نمايد؛ غافل از اينكه اينگونه كشتارهاي مردم لبنان و فرزندان غيور اين كشور را در مقابله با افزون طلبي هاي رژيم صهيونيستي مصمم تر خواهد ساخت.

جنايت اخير رژيم غاصب قدس در قانا در به شهادت رساندن بيش از 55 نفر كه نيمي از آنها كودكان معصوم بوده اند، چهره واقعي استكبار جهاني و خوي ددمنشانه نژادپرستان صهيونيست را برملا ساخت.

اين كشتار ناجوانمردانه مغاير با بديهي ترين اصول و مباني حقوق بشر بوده و با اصول انساني و منشور حقوق سازمان ملل در تعارض آشكار است.

سفارت جمهوري اسلامي ايران در خارطوم ضمن محكوم كردن اين اقدام غير انساني رژيم صهيونيستي از كليه مجامع بين المللي و سازمانهاي منطقه اي مي خواهد با شكستن سكوت خود اقدام عملي براي توقف جنايات رژيم صهيونيستي و جلوگيري از كشتار مردم بي دفاع و تهاجمات وحشيانه به مناطق مسكوني لبنان به عمل آورند.

همچنين تايد مي نمايد كه رهبران صهيونيستي به عنوان مسببين جنايت و كشتار عليه بشريت بايد محاكمه گرديده و به سزاي اعمال خود برسند.

در پايان از خداوند متعال مسئلت مي نماييم شهداي اين حادثه را غريق رحمت نموده و به بازماندگان آنها صبر و اجر عنايت نمايد و امت اسلامي را بر دشمنان قسم خورده خود پيروزي سريع و آشكار عطا فرمايد.