سازمان بورس اوراق بهادار تهران تسهيلات ويژه اي در نظر مي گيرد

به گزارش خبرنگار " مهر " در اين جلسه كه با حضور مهندس مهر عليزاده رييس سازمان تربيت بدني، جمعي از معاونان اين سازمان و مديران عامل دوباشگاه استقلال و پرسپوليس به همراه حسين عبده مديركل بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد دو طرف در خصوص شرايط حضور سريع اين دو باشگاه در بورس اوراق بهادار تهران به توافقاتي دست يافتند.

بنا به اين گزارش بحث اصلي در اين جلسه تبديل دو باشگاه استقلال و پرسپوليس به صورت بنگاههاي اقتصادي بود به نحوي كه اين دو باشگاه به منابع پايدارمالي دسترسي داشته باشند تا بتوانند هرچه زودتر وارد بورس شوند.

از ديگر مباحث اين جلسه در خصوص رسيدن اين دو باشگاه به اين شرايط پرداخت حق پخش تلويزيوني به آنها بود كه دو طرف بر انجام اين كار تاكيد داشتند.

در اين جلسه با توجه به اينكه براي پذيرفته شدن در بورس تهران سود آوري شركتها و موسسات در سه سال گذشته بايد مدنظر قرار گيرد ، مدير كل بورس اوراق بهادارتهران قول داد تا براي اين دو باشگاه در اين خصوص تسهيلاتي قائل شود.

قرار است ظرف دو هفته پيش نويس اساسنامه دو باشگاه تنظيم شود تا در جلسه بعدي مورد تصويب حاظران در جلسه قرار گيرد.

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