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۱۳ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۲۳

سرپرست معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با مهر:

ارجاع بيماران براي تهيه دارو به خارج از بيمارستان غير قانوني است

ارجاع بيماران براي تهيه دارو به خارج از بيمارستان غير قانوني است

سرپرست معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي گفت: بيمارستان هاي دولتي بيماران را براي تهيه دارو و اقلام سنگين پزشكي به خارج از بيمارستان ارجاع مي دهند ، در حالي كه اين امر باعث مي شود بيماران از حقوق بيمه اي خود محروم شوند.

دكتر سلطانعلي فلاح در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، بر اين موضوع كه بيمارستان هاي ملكي سازمان تامين اجتماعي به هيچ وجه حق ندارند براي تهيه دارو و تجهيزات پزشكي ، بيمار را به خارج  از بيمارستان ارجاع دهند ، تاكيد كرد.

وي گفت: متاسفانه امروزه بيمارستان هاي دولتي بيماران را براي تهيه دارو به خارج بيمارستان ارجاع مي دهند و اين باعث مي شود تا آنان هزينه هاي گزافي بابت خريد دارو پرداخت كنند.

سرپرست معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي تاكيد كرد: بيمارستان هاي بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه تمامي تجهعيزات توسط خود بيمارستان تهيه و در اختيار بيماران قرار گيرد تا مشكلي براي بيماران و همراهان آنان به وجود نيايد و حقي از بيمه شدگان تضييع نشود.

فلاح تصريح كرد: در قانون تصريح و تاكيد شده بيمارستان ها حق ندارند بيماران را براي تهيه دارو و تجيهزات پزشكي به بازار ارجاع دهند ، بنابراين بيمارستان ها نيز حق ممانعت از اجراي قانون را ندارند.

سرپرست معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي از بيمه شدگان خواست در صورت برخورد با چنين مشكلي ، مراتب را به مسئولان و روساي بيمارستان اطلاع دهند.

کد مطلب 362214

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