ارجاع بيماران براي تهيه دارو به خارج از بيمارستان غير قانوني است

دكتر سلطانعلي فلاح در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، بر اين موضوع كه بيمارستان هاي ملكي سازمان تامين اجتماعي به هيچ وجه حق ندارند براي تهيه دارو و تجهيزات پزشكي ، بيمار را به خارج از بيمارستان ارجاع دهند ، تاكيد كرد.

وي گفت: متاسفانه امروزه بيمارستان هاي دولتي بيماران را براي تهيه دارو به خارج بيمارستان ارجاع مي دهند و اين باعث مي شود تا آنان هزينه هاي گزافي بابت خريد دارو پرداخت كنند.

سرپرست معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي تاكيد كرد: بيمارستان هاي بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه تمامي تجهعيزات توسط خود بيمارستان تهيه و در اختيار بيماران قرار گيرد تا مشكلي براي بيماران و همراهان آنان به وجود نيايد و حقي از بيمه شدگان تضييع نشود.

فلاح تصريح كرد: در قانون تصريح و تاكيد شده بيمارستان ها حق ندارند بيماران را براي تهيه دارو و تجيهزات پزشكي به بازار ارجاع دهند ، بنابراين بيمارستان ها نيز حق ممانعت از اجراي قانون را ندارند.

سرپرست معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي از بيمه شدگان خواست در صورت برخورد با چنين مشكلي ، مراتب را به مسئولان و روساي بيمارستان اطلاع دهند.