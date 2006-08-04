محيط طباطبايي ميراث مشروطه را بررسي مي كند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، اين پژوهشگر تاريخ و ميراث فرهنگي كه سال ها در مجموعه هاي فرهنگي و سازمان ميراث فرهنگي كشور عهده دار مسئوليت بوده است ميهمان برنامه هفت اقليم راديو فرهنگ است.

او در سالروز صدور فرمان مشروطه به صحبت درباره جنبش مشروطه خواهي و عدالت طلبانه ايرانيان در سده گذشته مي پردازد. در اين برنامه همچنين اخبار و رويدادهاي مرتبط با سالگرد مشروطه، ميراث فرهنگي و نيز معرفي كتاب هاي بنياد خيريه دكتر افشار ارائه مي شود.

اين برنامه را فرامرز عليخاني تهيه كرده كه شنبه چهاردهم مردادماه ساعت 30/18 پخش مي شود.