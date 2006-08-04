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۱۳ مرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۴۸

در سالروز صدور فرمان مشروطه

محيط طباطبايي ميراث مشروطه را بررسي مي كند

محيط طباطبايي ميراث مشروطه را بررسي مي كند

برنامه راديويي هفت اقليم با حضور دكتر احمد محيط طباطبايي به بحث و بررسي ميراث مشروطه ايران مي پردازد.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، اين پژوهشگر تاريخ و ميراث فرهنگي كه سال ها در مجموعه هاي فرهنگي و سازمان ميراث فرهنگي كشور عهده دار مسئوليت بوده است ميهمان برنامه هفت اقليم راديو فرهنگ است.

او در سالروز صدور فرمان مشروطه به صحبت درباره جنبش مشروطه خواهي و عدالت طلبانه ايرانيان در سده گذشته مي پردازد. در اين برنامه همچنين اخبار و رويدادهاي مرتبط با سالگرد مشروطه، ميراث فرهنگي و نيز معرفي كتاب هاي بنياد خيريه دكتر افشار ارائه مي شود.

اين برنامه را فرامرز عليخاني تهيه كرده كه شنبه چهاردهم مردادماه ساعت 30/18 پخش مي شود.

کد مطلب 362245

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