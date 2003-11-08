وقتي از مافيا به عنوان يك معضل جدي ياد مي كنيم بايد حرف هاي مستند بزنيم

مجتبي اقدامي معاون فرهنگي بنياد سينمايي فارابي در ادامه گفت و گوي خود با خبرنگار هنري " مهر " ضمن تاكيد براين مطلب افزود : در شكل كلي و بدون استناد به نشانه هاي لازم مي توانيم براي همه حرفه هاي ديگر نيز چنين فضايي را متصور شويم . فقط وقتي مي توانيم از اين پديده به عنوان يك معضل جدي ياد كنيم كه حرف هاي مستند و قابل پيگيري بزنيم .اقدامي در ادامه گفت : شخصا درحوزه فعاليتم تاكنون باموضوع مورد بحث مواجه نشدم . ممكن است افرادي براساس منافع مشترك با يكديگر همكاري كنند كه اين مورد هم در تمام عرصه ها وجود دارد . همان طور كه چند روزنامه با هماهنگي قبلي و براي صرفه جويي بطور مشترك كاغذ مي خرند ويا با هماهنگي بصورت گروهي قيمت ها را افزايش مي دهند . طبيعي ست كه روزنامه اي تازه تاسيس نتواند به راحتي وارد اين جمع شود . بطور كلي نمي توانيم به اين روابط مافيا بگوييم .مدير فرهنگي بنياد سينمايي فارابي در مورد ارتباط مديران دولتي با اين شبكه از روابط گفت : مدير دولتي نمي تواند خارج از ضوابط كاري انجام دهد . اگر كسي پيدا شود كه با اشراف برضوابط از آن ها استفاده كند ديگر زرنگي اوست ولي مدير دولتي نمي تواند خارج از آئين نامه ها عمل كند . در عين حال نمي فهمم كه چطور مديردولتي مي تواند با مافيا همسو باشد . همانطور كه قبلا گفتم در اين باره بايد روشن سخن بگوئيم . مثلا بگويند يك مدير كل در مورد فلان در جهت منافع گروهي خاص عمل كرد.وي كه پيش از اين مديريت حوزه هاي مختلف سينمايي را برعهده داشته است در مورد علت بروز چنين تصوراتي در ميان اهالي سينما گفت : تصور مي كنم اين فضا بيشتر در اثر عدم شناخت و مطالعه درست افراد در مورد تصميم گيري ها و مناسبات سينمايي ايجاد مي شود . مثلا اگر فيلمي نفروشد مي گويند چون هوا باراني بوده مردم از خانه هايشان بيرون نيامده اند تا به سينما بروند و اگر فيلمي در همان شرايط پر فروش شود مي گويند چون هوا باراني بوده مردم براي گريز از باران به سينما ها پناه برده اند . همه دوست دارند فيلمشان پرفروش و ماندگار شود و وقتي چنين نمي شود به همين سادگي براي مشكلات خود و فيلمشان دلايلي در تائيد وجود مافيا مي آورند .