امشب "شب هزار ويكم" است

صحنه اي از نمايش " لوله "

به گزارش خبر نگار هنري " مهر "، نمايش " شب هزار و يكم " به كارگرداني " بهرام بيضايي " در حالي به كار خود پايان مي دهد كه بعد از 44 اجرا موفق به فروش بي نظير 6941 بليت در سالن 120 نفره چهار سو شد. اين نمايش از 981 عدد كارت مهمان نيز استفاده كرد كه با اجراي امشب احتمالا 120 عدد كارت مهمان به آمار فوق افزوده مي شود.

" پري صابري " كه با نمايش " سوگ سياوش " بعد از سال ها به سالن اصلي تئاتر شهر باز گشته است تا كنون با 6 اجرا 641 عدد بليت فروخته و از 872 عدد كارت مهمان نيز استفاده كرده است. اين آمار نشان از عدم استقبال تماشاگران از نمايش جديد " پري صابري " است. البته بعد از ساليان اين امكان به وجود آمده است كه ميزان واقعي تماشاگران نمايش هاي " پري صابري " سنجيده شود، چون روابط عمومي تئاتر شهر برخلاف روابط عمومي مركز هنرهاي نمايشي ميزان واقعي فروش يك نمايش را به تفكيك بليت فروخته شده و بليت مهمان اعلام مي كند.

" نيما دهقان " نيز با نمايش جذاب " لوله " در تالار كوچك مجموعه تئاتر شهر در اين هفته تعداد اجراهاي خود را به 8 رسانيد. اين نمايش تا كنون موفق به فروش 178 عدد بليت شده و از 176 عدد كارت مهمان استفاده كرده است.

هم چنين نمايش " هشتمين خوان " به كارگرداني " آروند دشت آراي " با 10 اجرا در تالار " نو " مجموعه تئاتر شهر، 204 عدد بليت فروخت و از 252 عدد كارت مهمان استفاده كرد.

اما " مينو فرشچي " توانست در قالب برنامه " عصري با نمايش " كه در كافه ترياي تئاتر شهر برگزار مي شود، كارگرداني تئاتر را هم تجربه كند. او نمايش " نوعي داستان عاشقانه " اثر " آرتور ميلر " را در اين برنامه اجرا كرد. اين نمايش با 2 اجرا 223 عدد بليت فروخت و از 16 عدد كارت مهمان استفاده كرد.

تالار سنگلج اين روزها ميزبان " هادي مرزبان " با نمايش " خاطرات هنرپيشه نقش دوم " است. اين نمايش با 14 اجرا 3505 نفر تماشاگر داشته است. اين آمار از مجموع تمام تماشاگران چند ساله اخير نمايش هاي مرزبان در تئاتر شهر بيشتر است و شايد براي خود گروه همچون ما شگفت انگيز باشد.

اما در تالار هنر دو نمايش " پينوكيوي كوچك " به كارگرداني " توسكا واقدي " و نمايش " ايران من " به كارگرداني " فريبا رئيسي " به روي صحنه است، كه هر كدام به ترتيب با 41 اجرا 3752 نفر تماشاگر و با 22 اجرا 1205 نفر تماشگر داشته اند.