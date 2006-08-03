مقاومت حزب الله لبنان نمادي از بسيج است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، وزير نيرو در اين همايش كه در محل منطقه مقاومت بسيج تهران بزرگ برگزار شد در جمع بيش از 500 نفر از فرماندهان حوزه ها و نواحي، دولت نهم را دولتي عدالت محور و با روحيه بسيجي خواند و گفت: همين رفتار و منش بسيجي گونه است كه دلها را جذب مي كند و باعث عزت و سرافرازي ايران اسلامي در ميان ساير كشورها گرديده است.

پرويز فتاح تاكيد كرد: ما امروز بايد قدر اين عزت را بدانيم و مقام شهدا را كه اكنون درحال ثمردادن است ارج نهيم.

وي با بيان اينكه دولت درخصوص دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي هيچ گونه ترديدي ندارد گفت: دشمنان در برابر تصميم ايران هيچ كاري از پيش نخواهند برد.

وزير نيرو با اشاره به مقاومت حزب الله لبنان آن را نمادي از بسيج دانست و افزود: پيام سيد حسن نصرالله كه خود را از نسل حضرت زهرا(س) خواند از هر سلاحي برنده تر است و رعب و هراس را در دل دشمن بيش از پيش نموده است.

وي با بيان اينكه روحيه بسيجي بايد در وزارتخانه ها نفوذ كند و عملي شود، تاكيد كرد: مديران بايد تفكر بسيجي و انقلابي داشته باشند.

در آغاز اين همايش حجت الاسلام دهقاني نماينده ولي فقيه در منطقه مقاومت تهران بزرگ درباره خصوصيات يك فرمانده شايسته سخنراني كرد.

فرمانده منطقه مقاومت بسيج تهران بزرگ نيز با اشاره به مقاومت حزب الله در لبنان و تاريخ جنگ هاي اعراب و اسرائيل اين مقاومت را در 60 سال گذشته بي نظير خواند و گفت: به رغم پشيماني هاي دنيا از اسرائيل، جنايات اين رژيم اعتبارش را در جهان آسيب پذير كرده و شرايط سياسي با محور ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران در حال تغيير است.

وي با اشاره به حمايت هاي معنوي و سياسي ايران از حزب الله گفت: درايت و ديپلماسي فعال جمهوري اسلامي ايران كشورهاي منطقه را به تغيير موضع در برابر حزب الله لبنان واداشت.