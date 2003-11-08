صهيونيست ها سه نوجوان فلسطيني را در اراضي اشغالي به شهادت رساندند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه، منابع پزشكي و امنيتي فلسطين با اعلام اين خبر افزودند: اين اقدام زماني صورت گرفت كه نيروهاي اشغالگراسراييلي به سوي شماري از نوجوانان فلسطيني دربيت حانون تيراندازي كردند .

منابع پزشكي اعلام كردند: "محمد صلاح " نوجوان 19 ساله فلسطيني درجريان اين تيراندازي ازناحيه سر هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسيد .به گفته همين منابع ، در شهرجنين كه نيروهاي اسراييلي صبح امروز مقرارت منع آمد و شد برقرار كرده بودند، دو فلسطيني ازجمله يك كودك 10 ساله از ناحيه سينه هدف گلوله قرارگرفتند .