مديركل جديد بايد با هيات هاي كم كار برخورد كند / آستان قدس آماده همكاري با اداره تربيت بدني استان است

جمشيد مهريار مديرتربيت بدني آستان قدس رضوي در گفتگو با خبرنگار ورزشي "مهر" در مشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت : با شناختي كه از مدير جديدتربيت بدني استان دارم وي از شهامت و شجاعت خوبي برخوردار است و به همين علت مي تواند هيات هاي كم كار را به فعاليت بيشتر وا دارد و دامنه فعاليتهاي توانمند را نيز بيشتر از گذشته گسترش دهد.

وي در ادامه تصريح نمود : با توجه به اينكه مديرجديد تربيت بدني استان فردي از بدنه ورزش و سازمان ورزش كشور است و كارنامه درخشاني نيز در امر مديريت ورزش دارد مي تواند باعث رشد و شكوفايي ورزش استان گردد .

مهريار همچنين خاطر نشان ساخت : افشين داوري با تغييراتي در سازمان مديريت تربيت بدني استان ايجاد نمايد و از آنجايي كه مديريت جديد سيقه جديد را مي طلبد وي نيز مي تواند با بكارگيري افرادي كه شناخته شده اند مقدمات لازم را جهت تغييرات اساسي روز ورزش استان فراهم اورد .

وي ادامه داد: آستان قدس رضوي همانند گذشته آمادگي هر گونه همكاري با تربيت بدني استان را دارد و اماكن ورزشي آستان قدس نيز در اختيار اداره كل تربيت بدني است تا بتوانند به راحتي از پتانسيل هاي استان استفاده نمايند .

مهريار درخاتمه افزود : نخبگان ورزش استان بايد به كمك مديركل جديد تربيت بدني استان بيايند و وي نيزبايد ازحضور اين افراد به طور شايسته استفاده نمايد تا ورزش خراسان پويا و متحول گردد.