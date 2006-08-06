ايران از سقوط مشروطه تا كودتاي سوم اسفند

خبرگزاري مهر - گروه دين و انديشه : اين كتاب به واقع در ادامه كتاب "بحران مشروطيت در ايران" است و نويسنده تلاش كرده است تا نشان دهد خط سير عمليات گروههاي بحران ساز به كجا منتهي شد . در اين اثر نويسنده بحث را از اولتيماتوم روسيه و سقوط مشروطه پي گرفته و نشان داده است كه بريتانيا عليرغم شعارهاي عوامفريبانه حمايت از مشروطه ايران نه تنها هيچ حمايتي از اين جنبش نكرد بلكه روسيه را هم تشويق كرد به ايران حمله كند و مشروطه را تعطيل نمايد.



در اين مسير انگليسي ها از اقدامات گروههاي بحران ساز داخلي به بهترين وجه ممكن استفاده كردند و به واقع نقش اصلي در سقوط مشروطه را همين گروههاي بحران سازي ايفا كردند. بعد از اين رويداد تاريخي احزاب سياسي و مطبوعات تعطيل شدند و زمام امور كشور به دست ناصرالملك افتاد كه با عنوان نيابت سلطنت احمدشاه نيز يأس و نوميدي را در دل او مي كاشت و وي را نسبت به ايران و ايراني بدبين مي كرد.



در اين اوضاع و احوال بود كه جنگ اول جهاني شروع شد، بلافاصله بعد از جنگ ناصرالملك قدرت را به دست شاه جوان و بي تجربه سپرد و خود به فرنگ رفت. در اين زمان همان گروههاي بحران ساز دوره مشروطه باز هم به فعاليت هاي مخرب خود ادامه دادند، اينان كه همان اعضاي حزب دموكرات بودند باز هم كار را به جايي رسانيدند كه قدرت هاي بزرگ كشور را به تصرف خود درآوردند و بيطرفي ايران را نقض نمودند. از اين پس يك سلسله حوادث و وقايع روي داد كه منجر به نا امني اجتماعي، بحران اقتصادي و رواج قحطي فراگير در كشور و نيز تاسيس جوخه هاي مرگ شد.

نويسنده بر اساس مطبوعات آن زمان، كتاب هاي تاريخي و خاطرات و شرح حال رجال و منابع انگليسي حوادث و وقايع اين زمان را كالبد شكافي و تبارشناسي كرده و نشان داده است كه وقوع كودتاي رضاخان با برنامه اي از پيش تدوين شده و در ادامه يك سلسله بحران هاي متوالي اقتصادي و سياسي و اجتماعي كه از دوره مشروطه شكل گرفته و در دوره بعد از مشروطه شدت يافته بود، انجام شد و رضاخان در اين ميان تنها يك عامل بود و نه چيز ديگر.



در اين كتاب بحران هاي ايران در قالب تنش هاي احزاب سياسي، اشغال كشور توسط بيگانه، تعطيلي مجلس، قحطي بزرگ و تشكيل كميته مجازات بررسي شده و نشان داده شده كه اين تحولات همه و همه به هم ارتباط دارند و جداكردن يك بحش از آنها از بخش هاي ديگر مانع ارزيابي جدي ريشه ها و علل و عوامل كودتاي سوم اسفند مي شود. نويسنده نشان داده است كه چگونه زمامداران ايران نتوانستند از شرايط جهاني به نفع منافع و مصالح ملي ايران بهره برداري كنند و كار به انعقاد قرارداد 1919 رسيد.

در اين ارتباط نويسنده با اتكا به منابع اصلي، ريشه هاي اين قرارداد را كاويده است و آن گاه مخالفين داخلي و خارجي و وجوه اشتراك و افتراق آنها را بررسي نموده است. نويسنده نشان داده كه به دلايل اقتصادي و سياسي مشخص ، محفلي خاص در انگلستان با اين قرارداد مخالف بود و مخالفين داخلي هم همه از انگيزه واحدي ريشه نگرفته بودند و برخي از آنان ادامه دهندگان بحران سازان دوره مشروطه بودند. همينان زمينه و مقدمات كودتاي سوم اسفند را فراهم كردند. ويژگي كتاب در اين است كه براي نخستين بار يكي از مقاطع تاريك تاريخ ايران از سقوط مشروطه تا كودتاي سوم اسفند را بررسي كرده و نكته اين است كه نويسنده بسترهاي اجتماعي ، اقتصادي و سياسي كودتا را كاويده و اين مسئله را اثبات كرده است كه بحران سازان مشروطه به واقع به دنبال حكومتي از نوع حكومت رضاخان بودند.

نويسنده بر اين باور است كه با وقوع كودتا نقشه اصلي گروه خاصي در بريتانيا همسو با برخي رجال و احزاب سياسي ايران محقق شد و مشروطه براي هميشه از بستر تاريخي خود منحرف گرديد و سلسله پهلوي وارث نامشروع آن جنبش عظيم شد. تحليل هايي كه در اين كتاب عرضه شده اند، همه و همه مستند به منابع درجه اول است و خواننده براي نخستين بار روايت جديدي از اشغال ايران در جنگ اول جهاني، تاسيس كميته مجازات، قحطي بزرگ سال 1296 شمسي و در نهايت قرارداد 1919 و كودتاي 1921 را مشاهده خواهد كرد.