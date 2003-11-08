اختلاف مكزيك و آمريكا برسر ماليات برنج بررسي مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازمنابع خبري اينترنت ، سازمان تجارت جهاني بزودي ادعاي آمريكا را مبني برتعيين ماليات سنگين روي برنج آمريكايي ازسوي مكزيك مورد بررسي قرارمي دهد.

دولت آمريكا با اين ادعا كه ماليات تعيين شده از سوي مكزيك غيرقانوني است درماه ژوئن(خردادماه) عليه مكزيك به سازمان تجارت جهاني شكايت و اعلام كرد: ماليات زياد مكزيك برروي برنج سفيد، نقض قوانين سازمان تجارت جهاني است.

مكزيك سالانه حدود 100 ميليون دلاربرنج از كشورهاي مختلف وارد مي كند اما ازآنجايي كه اين كشورمالياتي براي واردات تعيين مي كند ؛ اين امر موجب كاهش حدود 50 درصدي صادرات 17 ميليون دلاري برنج آمريكا به مكزيك مي شود.

اين درشرايطي است كه مكزيك اعتقاد دارد آمريكا برنج را پايين تر از ارزش بازارعرضه كرده ومشكلات بسياري را براي توليد كننده گان برنج در مكزيك به وجود آورده است.

برنج از محصولات كشاورزي است كه مكزيك و آمريكا همواره بر سر آن اختلاف دارند. شكر، ذرت و گوشت گاو هم از كالاهاي ديگري هستند كه سبب اختلاف دو كشور مذكور شده است.