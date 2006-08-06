گالري هاي تهران ميزبان آثار تجسمي مي شوند

به گزارش خبرنگار مهر ، گالري " ثروت " از روز پنج شنبه دوازدهم مرداد ماه جاري ميزبان آثار نقاشي هاي " ثروت عجمي " است . اين هنرمند كه مديرگالري ثروت نيز هست به تازگي مجموعه اي از نقاشي هاي مدرن خود را درمعرض تماشاي مخاطبان گذاشته است .



درگالري " ماه مهر" نيز كارگاه آموزشي " نصرالله كسرائيان " درتاريخ هاي شانزده ، بيست وسوم وسي ام مرداد ماه ازساعت چهار تا هشت شب درمعرض تماشاي دوستداران هنرعكاسي قرارمي گيرد . " نصرالله كسرائيان" كارگاه آموزشي خود را با عنوان " ديدن درعكاسي " برگزار مي كند .



يك نمايشگاه گروهي نيز درگالري " اثر" از روز 13 مرداد به مدت دوازده روز برپا شده است . دراين نمايشگاه گروهي هنرمنداني چون " يعقوب امداديان "،" احمد امين نظر"، " بابك اطميناني"،" معصومه بختياري"،" حميد پازوكي"،"مجتبي تاجيك "، " مصطفي دشتي"، " سعيد سادات نيا"، "رضوان صادق زاده "، " محمد مهدي طباطبايي "، مينا غازياني"، " رضا لواساني"، " محمد حسين ماهر"، " منوچهرمعتبر" و" رضا هدايت " به ارائه آثار خود مي پردازند . دراين نمايشگاه گروهي از هر پانزده هنرمند دو اثر از تازه ترين آثارشان درزمينه نقاشي به معرض نمايش گذاشته مي شود .



" سوزان جعفري" و" بهنازموگويي " نيز ازهنرمنداني هستند كه عصر روز سيزده مرداد ماه درگالري كمال اكملك مجموعه اي ازآثار خود را به معرض نمايش گذاشته اند. نمايشگاه اين هنرمندان نيز به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت .

اما اين روزها جنگ لبنان واسرائيل، طيف گسترده اي ازهنرمندان را تحت تاثير خود قرارداده است . به طوري كه بيشترصنوف هنري كه نتوانسته اند درلبنان حضور يابند با ارائه آثار هنري به نوعي همدري خود را با مردم جنگ زده اين منطقه ابرازداشته اند .



چندي است محوطه باز جنب موزه هنرهاي معاصرتهران ميزبان هنرمندان عرصه تجسمي است . درطي هفته هاي گذشته هنرمنداني چون " احمد وكيلي " به نقاشي درحضور مردم مي پرداختند واز روز شنبه چهارده مرداد ماه اين محوطه ميزبان آثار عكس هنرمنداني چون زنده ياد " كاوه گلستان "، " محمد فرنود"، " عباس كوثري" و" نيوشا توكليان "، " آلفرد يعقوب زاده " شده است.



آثارهنرمندان عكاس حول محور عكس هاي جنگ است و اين هنرمندان به زبان تصويري عكس به مخاطب مي فهمانند كه رد پاي امريكاي جنايتكار درتمام جنگ هايي كه درطي سال هاي اخيردرخاورميانه صورت گرفته است مشاهده مي شود . نمايشگاه اين عكاسان به مدت سه روز درمحوطه باز جنب موزه هنرهاي معاصرتهران ازساعت هفت ونيم تا ده شب داير خواهد بود .