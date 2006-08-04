معاون وزير امور خارجه آمريكا راهي خاورميانه شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، شون مك كورمك سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا گفت كه ديويد ولش معاون وزير امورخارجه فرانسه درامورخاروميانه كه در سفر شكست خورده قبلي رايس در هفته گذشته به منطقه وي را همراهي مي كرد، قرار است دوباره به منطقه برگردد .

وي بدون توضيح درمورد جزئيات سفرولش به منطقه و برنامه كاريش افزود : معاون رايس با شركاي مختلف در منطقه طرحهاي ديپلماتيك كه ما با دولت فرانسه و ساير شركاي جهاني تدارك ديده ايم، گفتگو مي كند.

سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا از تماس رايس با رهبران اسرائيل از زمان بازگشت خود از قدس اشغالي خبرداد و افزود : وزير امور خارجه آمريكا به طور جداگانه با خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد گفتگو كرد.

ارتش رژيم صهيونيستي از21 تيرماه گذشته حمله وسيع هوايي و زميني و دريايي خود به خاك لبنان را آغاز و با انهدام بخش عظيمي از تاسيسات زيربنايي اين كشور بيش از 900 شهروند لبناني را شهيد، صدها نفررا زخمي وبيش از 1ميليون نفر را آواره كرده است و مبارزان حزب الله لبنان نيز در پاسخ به اين جنايت هاي شهرك ها و شهرهاي فلسطين اشغالي را آماج حملات موشكي خود قرار داده اند كه تلفات و خسارتهايي به صهيونيست ها وارد شده است.