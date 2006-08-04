علي رغم ميل باطني ام به الشعب رفتم

جواد كاظميان مهاجم تيم فوتبال پرسپوليس كه با عقد قراردادي يكساله ظهر امروز به تيم فوتبال الشعب امارات پيوست در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: از همان روزهاي ابتداي حضورم در پرسپوليس تلاش كردم با تمام وجود براي اين تيم بازي كنم و تصور مي كنم هيچ كوتاهي در حق پرسپوليس نكردم.

كاظميان ادامه داد: حتي به خاطر اين تيم پيشنهادات تيم هاي اروپايي را هم رد كردم و بدون كمترين توقع در اين تيم ماندم اما متاسفانه برخي افراد سود جو با هدف رسيدن به منافع شخصي خود زمينه جدايي ام از تيم پرسپوليس را فراهم كردند.

مهاجم فصل گذشته پرسپوليس ادامه داد: علي رغم ميل باطني ام مجبور شدم با تيم الشعب به توافق برسم تا فصل آينده را در اين تيم اماراتي بازي كنم.

وي ادامه داد: دوست داشتم فصل آينده را هم در پرسپوليس بازي كنم اما متاسفانه برخي نزديكان باشگاه پرسپوليس براي رسيدن به منافع خودشان حاضر شدند مرا قرباني كنند. من براي رسيدن پرسپوليس به فينال جام حذفي زحمات زيادي متحمل شدم اما حالا ديگران بايد مزد اين زحمات را دريافت كنند.

كاظميان با بيان اينكه براي پرسپوليس و تمام بازيكنانش آرزوي موفقيت مي كنم تاكيد كرد: از كساني كه باعث جدايي ام از پرسپوليس شدند نمي گذرم و آنها را به خدا واگذار مي كنم. اين افراد كه سمتي هم در باشگاه ندارند صرفا براي رسيدن به منافع شخصي خود باعث جدايي ام از پرسپوليس شدند.