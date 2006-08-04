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۱۳ مرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۱۵

همزمان با سراسر كشور؛

مردم استان مركزي در حمايت از مقاومت لبنان راهپيمايي كردند

مردم استان مركزي در حمايت از مقاومت لبنان راهپيمايي كردند

مردم استان مركزي همراه با اقشار مختلف ملت ايران پس از اقامه نماز جمعه در حمايت از مقاومت فلسطين و حزب الله لبنان و در محكوميت اعمال ضدانساني رژيم صهيونيستي در خيابان هاي شهرهاي استان راهپيمايي كردند.

به گزارش خبرنگار "مهر"‌ در اراك، مردم با حمل پلاكاردهايي در حمايت از حزب الله  و ملتهاي فلسطين و لبنان ، با شعارهاي ضد اسرائيلي "مرگ بر اسرائيل " ، مرگ برآمريكا و انگليس"  خواستار بيداري سران كشورهاي  اسلامي براي حمايت از فلسطين و لبنان شدند.

 

اين راهپيمايي با حضور نمازگزاران و مسئولين استان برگزار شد .

 

در قطعنامه پنج ماده اي اين راهپيمايي ضمن محكوم كردن استفاده از سلاحهاي غير متعارف از سوي اسرائيل، بر حمايت از حركت شجاعانه و حق جويانه حزب الله لبنان تاكيد و تصريح شد: آمريكا و اسرائيل بايد پاسخگوي حمايت خود از جنايات اسرائيل در بين افكار عمومي جهانيان باشند.

 

اين قطعنامه با محكوم كردن نگاه و برخورد گزينشي شوراي امنيت در قبال مسائل، از مجامع مستقل بين المللي خواست جلوي جنايات ضد انساني اسرائيل در قبال زنان و كودكان را بگيرد.

 

در اين قطعنامه، اسرائيل منشاء ناآرامي و تشنج در منطقه عنوان شد و افزود: ملتهاي مسلمان به ويژه دولتهاي اسلامي از ارسال كمك هاي خود با ملتهاي فلسطين و لبنان دريغ نكنند و با كمكهاي خود در كنار ملت لبنان و فلسطين قرار گيرند.

 

در اين قطعنامه با تاكيد بر حمايت ملت ايران از فلسطين و لبنان و حزب الله بر ايجاد راهكارهايي براي حضور بيشتر ملت ايران به ويژه جوانان براي كمك به ملتهاي ستمديده تاكيد شد.

 

اين قطعنامه با تكبيرهاي كوبنده راهپيمايان همراه بود.

کد مطلب 362613

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