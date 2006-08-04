مردم استان مركزي در حمايت از مقاومت لبنان راهپيمايي كردند

به گزارش خبرنگار "مهر"‌ در اراك، مردم با حمل پلاكاردهايي در حمايت از حزب الله و ملتهاي فلسطين و لبنان ، با شعارهاي ضد اسرائيلي "مرگ بر اسرائيل " ، مرگ برآمريكا و انگليس" خواستار بيداري سران كشورهاي اسلامي براي حمايت از فلسطين و لبنان شدند.

اين راهپيمايي با حضور نمازگزاران و مسئولين استان برگزار شد .

در قطعنامه پنج ماده اي اين راهپيمايي ضمن محكوم كردن استفاده از سلاحهاي غير متعارف از سوي اسرائيل، بر حمايت از حركت شجاعانه و حق جويانه حزب الله لبنان تاكيد و تصريح شد: آمريكا و اسرائيل بايد پاسخگوي حمايت خود از جنايات اسرائيل در بين افكار عمومي جهانيان باشند.

اين قطعنامه با محكوم كردن نگاه و برخورد گزينشي شوراي امنيت در قبال مسائل، از مجامع مستقل بين المللي خواست جلوي جنايات ضد انساني اسرائيل در قبال زنان و كودكان را بگيرد.

در اين قطعنامه، اسرائيل منشاء ناآرامي و تشنج در منطقه عنوان شد و افزود: ملتهاي مسلمان به ويژه دولتهاي اسلامي از ارسال كمك هاي خود با ملتهاي فلسطين و لبنان دريغ نكنند و با كمكهاي خود در كنار ملت لبنان و فلسطين قرار گيرند.

در اين قطعنامه با تاكيد بر حمايت ملت ايران از فلسطين و لبنان و حزب الله بر ايجاد راهكارهايي براي حضور بيشتر ملت ايران به ويژه جوانان براي كمك به ملتهاي ستمديده تاكيد شد.

اين قطعنامه با تكبيرهاي كوبنده راهپيمايان همراه بود.