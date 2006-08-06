به گزارش خبرگزاري "مهر"، بهروز غريب پور با اشاره به دلايل تمايل نداشتن نمايشنامه نويسان به نوشتن نمايشنامه هاي تئاتر كودك و نوجوان گفت: "غالبا اين تصور وجود دارد كه حوزه تئاتر كودك، حوزه روشنفكرانه اي نيست و اعتباري از سوي نويسندگان تئاتر به اين حوزه داده نمي شود. گرايش آنان بيشتر به سمت نمايشنامه نويسي تئاتر بزرگسال است، چون اين حوزه بيشتر مورد توجه است و نويسندگان آن را بيشتر مورد توجه قرار مي دهند."

وي افزود: "نمايشنامه هاي بزرگسال بيشتر مورد توجه منتقدان قرار مي گيرد و مطرح مي شود. در حالي كه هميشه تئاتر كودك و نوجوان در حاشيه بوده است. من از سال 52 تا به امروز نمايش هاي بسياري را در حوزه تئاتر كودك و نوجوان روي صحنه برده ام، اما آنچه انجام داده ام، ناديده گرفته شده است."



غريب پور با بيان اينكه بي توجهي به اين حوزه باعث كار نكردن بسياري از افراد حرفه اي در زمينه تئاتر كودك و نوجوان شده، گفت: "بي توجهي به كار كودك باعث شده بسياري از فعالان و افراد حرفه اي اين حوزه را ترك كنند و به كارهاي ديگري روي بياورند. حتي بسياري از روشنفكران حوزه تئاتر نيز به اين عرصه توجهي ندارند."



وي افزود: "كمبود بودجه و حمايت محدود نيز از ديگر مشكلات حوزه تئاتر كودك و نوجوان است. حتي اين كمبود بودجه و امكانات در ديگر زمينه هاي ديگر مربوط به كودكان مانند فيلم نيز وجود دارد. در حالي كه بزرگان آينده ما در ميان كودكان امروز هستند كه بايد آنها را تربيت كرد و پرورش داد. برخي افراد از اين حوزه به عنوان نردباني براي رسيدن به نمايشنامه نويسي تئاتر بزرگسال استفاده مي كنند، در حالي كه اگر توانايي آنها واقعي باشد، بايد پس از نوشتن نمايشنامه هاي تئاتر بزرگسال به سمت نمايشنامه نويسي كودك بيايند."



غريب پور با بيان اينكه هيچگاه از تئاتر كودك به عنوان راهي براي رسيدن به تئاتر بزرگسال استفاده نكرده، گفت: "خوشبختانه هيچوقت به اين عقيده نبودم كه به كار كودك و نوجوان به عنوان گام اول براي رسيدن به اجراي نمايش بزرگسالان نگاه كنم. متاسفم از اينكه عده اي اينگونه به تئاتر كودك نگاه و آن را به عنوان وسيله اي براي رسيدن به اين عرصه قلمداد مي كنند."



فرهنگسراي هنر نخستين مسابقه سراسري نمايشنامه نويسي براي كودكان و نوجوانان را اواخر تابستان امسال برگزار مي‌كند و آخرين مهلت ارسال اثر به اين مسابقه امروز يكشنبه 15 مردادماه است. علاقمندان مي‌توانند آثار خود را به نشاني خيابان شريعتي، خيابان جلفا، خيابان ارسباران، كانون نمايش فرهنگسراي هنر تحويل يا ارسال نمايند. شماره‌هاي 22873399 و 20 - 22872818 هم آماده پاسخگويي و راهنمايي علاقمندان است.



قرار است اسامي نمايشنامه‌هاي برگزيده روز دهم شهريور اعلام و آثار براي داوري نهايي به هيأتي متشكل از پنج استاد نمايش ارجاع شود. مراسم پاياني اين مسابقه هم همزمان با روز جهاني كودك در تاريخ 16 مهرماه در فرهنگسراي هنر برگزار مي‌شود و سه برگزيده نخست علاوه بر دريافت جوايز نقدي، امكان اجراي عمومي نمايش و چاپ نمايشنامه را خواهند داشت. هيأت داوران يك جايزه ويژه نقدي هم به فرد برگزيده خود اهدا مي‌كند و هفت نمايشنامه برتر بعدي به زيور چاپ آراسته مي‌شوند.