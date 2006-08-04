كرزاي از طرح بزرگ مبارزه با تروريسم در افغانستان خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، حامد كرزاي اين طرح را درحالي در يك كنفرانس مطبوعاتي در كاخ رياست جمهوري اعلام كرد كه روزگذشته درخونين ترين حمله انتحاري درافغانستان، 21 غير نظامي كشته و در درگيري ديگري در اين كشور چهار سرباز كانادايي جان خود را از دست دادند .

كرزاي ضمن ابرازتاسف از مرگ غير نظانيان افغاني در استان قندهار، حملات عليه اجتماعات غيرنظامي را محكوم كرد .



وي اعلام كرد :"دولت و متحدان بين المللي اش ، طرحي براي برقراري صلح در افغانستان دارند .



رئيس جمهوري افغانستان در جمع خبرنگاران اظهارداشت :"ما اقدامات گسترده اي را آغاز كرده ايم و در حال برسي برخي اقدامات ديگر هستيم تا سرانجام امنيت را به افغانستان بياوريم ".



وي بدون ارائه چهارجوب زماني براي تحقق اين طرح خاطر نشان كرد: به مبارزه عليه تروريسم ادامه خواهيم داد تا بر تروريسم پيروزشويم .

رئيس جمهوري افغانستان همچنين بيان داشت كه رايزنيهايي را با جوامع مختلف ، رهبران مذهبي و شركاي بين المللي خود روي اتخاذ يك استراتژي در جهت شكست شورشيان انجام داده است .

حامد كرزاي افزود :"اين استراتژي ارتش و پليس افغانستان و دولت را در تمام ابعاد تقويت خواهد كرد" .



وي گفت :"اين استراتژي شامل تماسهاي جدي با همسايگان و شركاي افغاستان است تا آنها را از واقعيتهاي افغانستان آگاه كنيم و از طريق مذاكرات و تماسها براي توقف تروريسم تلاش كنيم .

بنابراين گزارش ، صبح امروز دو بمب امروز درنزديكي گشتيهاي ناتو در استان قندهار واقع درجنوب افغاتستان منفجر شد كه تلفاتي دربر نداشت .



نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا كه روز دوشنبه كنترل مناطق جنوبي افغانستان را به نيروهاي ناتو دادند ، امروز اعلام كردند كه نيروهاي ائتلاف و افغاني روز پنج شنبه 25 افراط گراي طالبان رادراستان هلمند به هلاكت رساندند .



نيروهاي ناتو امروز در پي كشته شدن چهارسرباز كانادايي و 21 غير نظامي افغاني ، عمليات گسترده بزرگي عليه نيروهاي طالبان در جنوب اين كشور به راه انداختند .

از سويي ، وزير دفاع استراليا امروز اعلام كرد كه دولت اين كشور احتمالا نيروهاي بيشتري را به افغانستان اعزام خواهد كرد .