مردم لبنان با اتكا به خداوند پيروز خواهند شد

به گزارش خبرنگار "مهر" در بيرجند، حجت الاسلام حسين صادقي در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته بيرجند، مبارزات مردان و زنان فلسطين و لبنان را در نتيجه بيداري اسلامي و الگوگيري از ائمه عنوان كرد و افزود: امروزه مردان و زنان در فلسطين و لبنان نه تنها از دست دادن عزيزان خود غمگين و سرخورده نمي شوند بلكه اعتقاد محكم و راسخ دارند كه خون فرزندانشان نهال اسلام و آزادي را اعتلا خواهد بخشيد.

وي با اشاره به نهضت مشروطيت گفت‌: دوران استبداد حكومت قاجار و پهلوي باعث گرديد تا مردم ايران به پشوانه علماي اسلام و براي كسب عدالت و محو استبداد قيام نمايند.

صادقي ايمان و اراده ملت ها را عامل ذلت و خواري دشمنان دانست و افزود : در هر زمان كه قدرت هاي استعمارگر بيگانه بر دستگاههاي يك كشور مسلط شده اند جز بدبختي به ارمغان نياورده اند.

خطيب جمعه بيرجند با اشاره به سالروز وفات حضرت زينب (س) از اين شخصيت به عنوان الگوي برتر زنان مسلمان در جهان ياد كرد و افزود : رشادت هاي حضرت زينب(س‌) و دفاع از دين و ارزش هاي والاي اسلامي و انساني به همگان ثابت كرد كه مي توان در اوج عفت و حيا در عرصه مبارزه فرهنگي، سياسي و اجتماعي حضور موثر داشت و بر سر ظالمين فرياد كشيد.

وي در پايان ضمن تجليل از شهيد صارمي خطاب به خبرنگاران گفت‌: خبرنگاران بايد با تيزبيني و صداقت كاري خود در آگاه كردن افكار عمومي تلاش نمايند.