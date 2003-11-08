كارآفريني الكترونيكي در دانشگاه تهران بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، محور هاي مورد بحث در اين سمينار يكروزه را " تاثير تكنولوژي اطلاعات بر جهان و اقتصاد آن"، " كارآفريني و كارآفرين"، " دنيا و كسب و كار ديجيتالي" و " طراحي و توسعه E-Strategy " شامل مي شوند .

اين سمينار روز چهارشنبه 21 آبان ماه سال جاري از ساعت 14 الي 17 در محل آمفي تئاتر دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار مي شود .

مدرس اين سمينار آموزشي دكتر "فتانه تقي ياره" است .

وي داراي درجه دكتري مهندسي كامپيوتر از دانشگاه صنعتي توكيو و عضو هيات علمي گروه مهندسي برق و كامپيوتر دانشكده فني دانشگاه تهران است .

هزينه شركت در اين سمينار آموزشي براي دانشجويان دانشگاه تهران 5 هزار ريال، دانشجويان ساير دانشگاهها ده هزار ريال و فارغ التحصيلان، 20 هزار ريال مي باشد و علاقمندان براي ثبت نام تا تاريخ 19 آبان ماه فرصت دارند به مركز كارآفريني دانشگاه تهران واقع در خيابان پورسينا، روبروي دانشكده پزشكي، شماره 47 طبقه دوم و يا مركز كامپيوتر گروه مكانيك دانشكده فني دانشگاه تهران مراجعه كنند .