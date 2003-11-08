نرخ ارز در بانك ملي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر، نرخ خريد هر دلار آمريكا امروز هشت هزار و 351 ريال، نرخ فروش هشت هزار و 361 ريال و نرخ مرجع آن هشت هزارئ 357 ريال بود.
بر اساس اعلام بانك ملي ايران ، نرخ مرجع هر دلار استراليا پنج هزار و 937 ريال، دلار كانادا شش هزار و 271 ريال، پوند انگليس 13 هزار و 977 ريال ، يكصد ين ژاپن هفت هزار و 601 ريال، كرون سوئد يك هزار و 62 ريال، كرون نروژ يك هزار و 161 ريال و كرون دانمار يك هزار و 287 ريال است.
امروز نرخ مرجه هر دينار بحرين 22 هزار و 167 ريال، درهم امارات دو هزار و 276 ريال، ريال عربستان دو هزار و 229 ريال، دينار كويت 28 هزار و 333 ريال و لير سوريه 138 ريال اعلام شد.
نرخ خريد هر يورو( واحد پول اروپا)امروز شنبه از سوي بانك ملي ايران 9 هزار و 598 ريال، نرخ فروش 9 هزار و 663 ريال و نرخ مرجع آن 9 هزار و 569 ريال اعلام شد.
به گزارش خبرگزاري مهر، نرخ خريد هر دلار آمريكا امروز هشت هزار و 351 ريال، نرخ فروش هشت هزار و 361 ريال و نرخ مرجع آن هشت هزارئ 357 ريال بود.
کد مطلب 36269
نظر شما