مردم بيرجند جنايات اسرائيل در قانا را محكوم كردند

به گزارش خبرنگار "مهر" در بيرجند، مردم خشمگين اين شهر با حمل پلاكادر و سر دادن شعار هاي چون" مرگ بر آمريكا"، "مرگ براسرائيل"، "صهيونيست جنايت مي كند، آمريكا حمايت مي كند" و راهپيمايي از مقابله مسجد جامع امام حسين (ع‌) اين شهر تا ميدان قدس خواستار توقف جنايات اسرائيل در جنوب لبنان شدند.

نمازگزاران بيرجند در پايان اين مراسم با قرائت قطعنامه اي تاكيد كردند: جنايت هاي بي شرمان رژيم صهيونيستي و كشتار بيرحمانه زنان و مردان و كودكان بي دفاع در لبنان و فلسطين به ويژه فاجعه غم انگيز و سهمگين قانا با استفاده از سلاح هاي ممنوعه و غير متعارف و تحت حمايت همه جانبه و آشكار مالي و تسليحاتي آمريكا و همراهي دولت بد نام انگليس و تعدادي از كشورهاي غربي لكه ننگ ديگري در كارنامه مدعيان دروغين حقوق بشر و مجامع بين المللي خصوصا سازمان ملل و شوراي امنيت آن است كه با سكوت ذلت بار رژيم صهيو نستي اسرائيل را براي استمرار جنايت و ددمنشي همچنان ترغيب مي نمايند.

در اين قطعنامه تاكيد شده است: امت اسلامي با پايداري و مقاومت فرزندان معنوي رسول اعظم (ص) و رزمندگان دلاور و قهرمان مسلمان، لحظه به لحظه برذلت و خواري اسرائيل خواهند افزود‌.

مردم بيرجند ضمن محكوم نمودن برخورد هاي گزينشي و سياسي و سكوت خدمت بار شوراي امنيت سازمان ملل متحد نسبت به جنايات رژيم غاصب اسرائيل ، خواستار ممانعت از ادامه كشتار كودكان زنان غير نظاميان و انهدام تاسيسات زير بنايي لبنان توسط رژيم صهيونيستي شدند.

به گزارش "مهر"، مردم نوع دوست خراسان جنوبي مبلغ 221 ميليون ريال كمك نقدي براي مردم لبنان و فلسطين اهدا كردند.