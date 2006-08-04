پليس فرانسه نمازخانه هاي فرودگاه پاريس را تعطيل كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، درشرايطي كه مقامات فرودگاه مصرانه اظهار داشتند وجود اين نمازخانه ها هيچ نوع تهديدي به امنيت محسوب نمي شود اما پليس بلافاصله پس از اتخاذ اين تصميم نمازخانه هايي كه مسلمانان در فرودگاه هاي شارل دوگل و اورلي ايجاد كرده بودند بست.

اين درشرايطي است كه در هركدام از از اين فرودگاه ها هنوز سه نمازخانه رسمي باقي مانده كه كليساي كوچك مسيحيا و كنيسه هاي يهوديان محسوب مي شوند.

مقامات فرودگاه اظهار داشتند كه نمازخانه هاي غير رسمي و كوچك مسلمانان هيچ تهديدي به امنيت فرودگاه محسوب نمي شوند و كاركنان فرودگاه در موارد حساس اين موضوع را بدقت مورد بررسي قرار مي دهند.

نايب رئيس پليس مرز و هوايي اورلي گفت: هشت نمازخانه در فرودگاه اورلي بسته شد؛ درحالي كه اين نمازخانه ها بدون هيچ علت خاصي بسته شدند.

روزنامه پاريزين گزارش داد كه هفته گذشته نيز 30 نمازخانه موقف در فرودگاه دوگل تعطيل شد. امام جماعت هر دو فرودگاه ضمن تأييد تعطيلي نمازخانه ها به تعداد آنها اشاره اي نكرد.

تعداد كثيري از مسلمانان شمال و حومه جنوب پاريس در اين دو فرودگاه كار مي كنند.

