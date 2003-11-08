مربيان خارجي پرسپوليس خواهان طلب خود شدند

به گزارش خبرنگار "مهر" در حالي كه نزديك به سه ماه ازآغاز به كار مربيان خارجي پرسپوليس دراين تيم مي گذرد اما آنها هنوز حقوق چند ماه گذشته خود را دريافت نكرده اند.

به گفته يكي از نزديكان پرسپوليس در حال حاضر وينكو بگوويچ علاوه بر مبلغ پيش قرار داد خود مبلغ 15هزا ردلار نيز بابت حقوق سه ماه گذشته خود از اين باشگاه طلبكار است . فخرالدين بگوويچ مربي دروازه بانان اين باشگاه نيز 6 هزار دلار از پرسپوليس طلبكار است . ضمن اينكه داركو دراژيچ نيز بابت سه ماه حقوق ماهيانه 10 هزار دلار از اين باشگاه مي خواهد. اين سه مربي كروات پرسپوليس پس از پيروزي اين تيم مقابل برق شيرازتوسط يكي ازمسئولان تيم خواهان پرداخت شدن اين مبلغ شدند .

اين در حاليست كه باشگاه پرسپوليس هنوز نتوانسته مشكلات مالي چند ماه اخير خود را برطرف كند.

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