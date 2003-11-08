نمايندگيهاي مجاز تخصصي براي خودروهاي پژو و پيكان داير شد

به گزارش خبرگزاري مهر معاون فروش و خدمات پس از فروش گروه صنعتي ايران خودرو با اعلام اين خبر ، هدف از تخصصي كردن نمايندگي هاي مجاز ( به تفكيك خودرو) را افزايش كيفي خدمات فني - مهندسي ، تعديل در پذيرش ظرفيت نمايندگي ها ، بهره گيري از برخي ظرفيتهاي خالي نمايندگي ها و در نهايت كاهش مدت انتظار براي سرويس هاي اوليه ، تعميرات و گارانتي بيان كرد.

حميد ادبي افزود: سطح آموزش هايي كه كارگزاران و كاركنان اين قبيل نمايندگي ها را به عهده دارند ، متناسب با سرفصل هاي آموزش هاي خدمات پس از فروش كشورهايي همچون فرانسه است كه در عين حال به روز نيز مي باشد

وي با اشاره به افزايش توليدات ايران خودرو و لزوم توجه به توسعه تعميرگاه هاي مركزي و دفاتر منطقه اي در مراكز استانها افزود: به سرعت در صدد افزايش كمي و كيفي اين دفاتر و تعميرگاهها هستيم.

ادبي تهيه تجهيزات مورد نياز نمايندگي هاي ايران خودرو را نيز از ديگر اولويت هاي كاري در امر توسعه كيفي نمايندگي ها دانست و گفت: اين موضوع نيز در شرف انجام است و به تدريج با خريد لوازم و ابزارهاي به روز نمايندگي ها و بويژه واحدهاي تخصصي خودروها تجهيز مي شود.

