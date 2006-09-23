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۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۴:۳۱

در انگلستان

رباعيات خيام با ترجمه فيتز جرالد تجديد چاپ شد

رباعيات خيام با ترجمه فيتز جرالد تجديد چاپ شد

سه موسسه انتشاراتي در كشورهاي انگليسي زبان اقدام به انتشار كتاب هايي از خيام و درباره اين شاعر و عارف مطرح ايراني كرده اند.

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، از اين سه اثر كتابي به نام «سه ترجمه رباعيات عمرخيام» چاپ مجدد ترجمه معروف فيتز جرالد از اشعار خيام به زبان انگليسي است كه همراه با دو ترجمه جديد از جاستين هانتلي مك كارتي و ريچارد لگالي ين كه اين اشعار را بازبيني و ترجمه كرده اند عرضه شده است. ناشر اين كتاب انتشارات «بارديك پرس» انگلستان است .

كتاب دوم به نام « شراب خرد؛ زندگي، آثار و ميراث عمرخيام » نوشته «مهدي امين رضوي» پروفسور فلسفه و اديان در دانشگاه مري واشينگتن است. اين كتاب نيز از سوي انتشارات « وان ورد»  در كشور آمريكا به چاپ رسيده است. به گفته ناشر، نويسنده در اين كتاب سعي در معرفي خيام و تاثير او در جهان علم، فلسفه و شعر داشته و كوشيده است با بررسي هاي محققانه به طرد و زدودن افسانه هايي بپردازد كه شخصيت حقيقي او را در برگرفته است.

كتاب سوم نيز با نام رباعيات عمر خيام از «اگيهارد آيدلند» از سوي انتشارات ديجيريدز به زبان انگليسي منتشر شده است.

 

کد مطلب 362757

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