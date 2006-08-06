انگشت اتهام به سمت مربيان دوشغله كشتي / اطمينان مسئولان از سلامت فصل نقل و انتقالات

به گزارش خبرنگار"مهر" ماجراي نقل وانتقالات ليگ برتركشتي وهمزماني آن با اردوي تيم ملي وپيش رو بودن مسابقات مهم جهاني وآسيايي معضلي است كه همچنان گريبان گير كشتي كشورشده به نحوي كه نمي توان هيچ يك از اين رقابت ها را نفي كرد ومدعي شد كه ارزش اين رقابت از ديگري بيشتر يا كمتر است زيرا با يك بررسي اجمالي در رقابت هاي ليگ حرفه اي كه عنوان مهمترين رقابت هاي داخلي را با خود يدك مي كشد متوجه مي شويم كه برگزاري اين رقابتها ارزشي كمتر ازحضوري موفق در مسابقات جهاني وآسيايي ندارد.

پرداختن به رقابتي سالم در مسابقات ليگ برتر سبب بالا بردن سطح رقابت دربين جوانان علاقه مند و ارتقا اين رشته ورزشي در كشور مي شود كه اين امر آينده كشتي ايراني را تضمين خواهد كرد واز ديگر سوي موفقيت در ميادين بزرگ كشتي جهان و آسيا ، آزموني براي تلاشگران وكشتي گيراني است كه عمر خود را وقف ورزش اول كشور كرده اند.

از سويي موفقيت در مسابقات جهاني و آسيايي تضميني براي حفظ حيثيت و آبرو كشتي ايراني در رقابت هاي بزرگ است.

با اين اوصاف بي تدبيري مسئولاني كه در اين خصوص ايفا گر نقشي موثرهستند كشتي كشور را رنج مي دهد و اين نا بساماني ها وبي برنامگي ها تا بدان جا پيش رفته است كه ورزش پهلواني كشورجايش را با ارقام سرسام آوري عوض كرده است.

بايك فلاش بك كوچك به سال گذشته كشتي متوجه مي شويم كه در مسابقات جهاني بوداپست مجارستان كه يكي از حساس ترين رقابت ها براي كشتي حرفه اي جهان بود، نمايندگان ايران حرفي براي گفتن نداشتند وتيم ايران تنها با كسب يك مدال برنز يكي از تلخ ترين شكست هاي خود را تجربه كرد. با بررسي دقيق تر و استناد به نظرات كارشناسان فني ، يكي از دلايل مهمي كه سبب شد ايران تن به كسب چنين نتيجه ضعيفي در مسابقات ياد شده دهد همان دليلي است كه امروز دامن اردوي تيم ملي را گرفته است. بي شك انتظار مي رود با تغييرات اساسي كه در فدراسيون كشتي صورت گرفته است، اشتباهات گذشته ديگرتكرارنشود اما اكنون در اردوي تيم ملي شاهد تكرارهمان اشتباهات به صورت فاحش ترهستيم كه بي گمان اين مشكل به ظاهرساده امروزبه صورت معضلي اساسي ، دامن گيركشتي ملي شده است. درحالي كه اگر مسئولان مربوط با تامين مادي مربيان حاضر تيم ملي ، اجازه تيم داري باشگاهها را به آنها نمي دادند و در اين خصوص مقتدرانه عمل مي كردند بي شك مي شد انتظار داشت مربيان ملي تمام انرژي خود را صرف تيم ملي كنند و نتايج مثبتي را در آينده كسب كنند. باتوجه به اين اوصاف اميد مي رود مسئولان هرچه سريعتر روندي را كه در اردوي تيم ملي براي نقل وانتقالات كشتي گيران ملي پوش و فكر مشغولي آنها در اين رابطه پيش گرفته شده است را خاتمه بخشند وبا تدبيري جداگانه اين تيم را ساماندهي كنند. ناگفته نماند كه مسئولان مربوطه مدعي هستند آرامش در اردوي تيم ملي هستند و اظهار مي دارند كه تمرينات آنها با نظم خاصي پيش مي رود.

محمدرضا يزداني خرم سرپرست فدراسيون كشتي كشور در اين خصوص به خبرنگار مهر اظهار داشت : مربيان تيم ملي حق دارند مانند ساير مربيان باشگاهها، كشتي گيران مطلوب خود را به تيمشان دعوت كنند. وي افزود : فدراسيون كشتي درحال حاضر قدرت تامين مالي مربيان را در سطح عالي ندارد به همين دليل اشتغال مربيان در تيم هاي باشگاهي بلااشكال است وجوسازي هايي كه در اين رابطه انجام مي شود از افكار خارج از اردو نشات مي گيرد و بي پايه و اساس است. تورج لارودي رئيس سازمان ليگ كشتي نيز بيان داشت : نقل وانتقالات ليگ بدون هيچگونه خطايي درحال جريان است و مغايرتي با اساسنامه ندارد از اين رو سازمان ليگ تغيير وتحولي را در زمان نقل وانتقالات ملي پوشان وكشتي گيران در دستور كار ندارد. وي ادامه داد : با توجه به حقوقي كه مربيان تيم ملي از فدراسيون دريافت مي كنند ، درخواست حضور و فعاليت صرف درتيم ملي از آنها غيرمنطقي است.