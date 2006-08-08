۱۷ مرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۲۷

برنامه جنبي نخستين كارگاه آموزشي مستندسازي اعلام شد

برنامه‌هاي جنبي نخستين كارگاه آموزش تخصصي مستندسازي كه از چهارم تا هفدهم شهريور به همت انجمن سينماي جوانان و معاونت سينمايي ارشاد در تهران برگزار مي‌شود، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين برنامه هاي جنبي شامل مباحث فرهنگي و چشم انداز توليد (با حضور پژمان لشكري پور معاون فرهنگي مركز)، پژوهش و اهميت آن در زيرساخت توليد (با حضور فريد فرخنده كيش معاون آموزش و پژوهش مركز)، چشم انداز بين اللملي سينماي مستند (با حضور مسعود بخشي مدير امور بين الملل و شيرين نادري مدير بازرگاني مركز) است كه در جريان برپايي كارگاههاي آموزشي برگزار مي شود.

همچنين ستاد اجرايي كارگاههاي مذكور متشكل از منوچهر مشيري، سودابه مراديان، همايون امامي، غلامرضا كتال و فتح الله اميري هستند. در پايان اين دوره به كساني كه امتيازات لازم را به دست آورند گواهينامه B اعطا مي شود و پنج نفر برگزيده هم گواهينامه A دريافت مي كنند.

