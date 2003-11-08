مبعلي و كعبي به بيرمنگام نمي روند

به گزارش خبرنگار "مهر" در حالي كه قبل ازاين عنوان شده بود چند باشگاه انگليسي خواهان به خدمت گرفتن دوبازيكن تيم فولاد خوزستان هستند اما فاكسي كه دو روز قبل به اين باشگاه رسيد اين انتقال را منتفي دانست.

قبلا عنوان شده بود ايمان مبعلي و حسين كعبي دو بازيكن جوان و ملي پوش فولاد مورد توجه مسئولان تيم بيرمنگام انگليس قرار گرفته اند و بزودي راهي اين كشور خواهند شد تا در تمرينات اين تيم شركت كننداما دو روز قبل فاكسي به دفتر باشگاه فولاد ارسال شده بود كه طي آن مسئولان باشگاه بيرمنگام عنوان كرده بودند به دليل دراختيارگرفتن دو بازيكن فرانسوي ديگر نيازي به دو بازيكن ملي پوش فولاد ندارند.

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