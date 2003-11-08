تماشاگران ابومسلم كمك مي كنند من به اين تيم گل بزنم

خدادادعزيزي مهاجم تيم فوتبال پاس درگفت وگوبا خبرنگار"مهر" ضمن بيان اين مطلب تاكيد كرد: متاسفانه دربازي هايي كه درمشهد داريم تعداد زيادي تماشاگرنما كه نمي دانم ازطرف چه كساني تحريك مي شوند برعليه من الفاظ زشت وزننده به كار مي برند كه واقعا جاي تاسف دارد، من از همشهريان خودم انتظار چنين برخوردهايي را ندارم ونمي دانم چرا با من اينگونه برخورد مي شود.

وي افزود: درچند سالي كه درتيم پاس بازي مي كنم هرگاه همراه اين تيم به مشهد آمدم بعضي از تماشاگرنماها چنين جوي را برعليه من به راه انداختند كه تنها باعث شده انگيزه من براي گلزدن يه اين تيم بيشترشود بطوري كه درهرسه بازي كه برابرابومسلم انجام دادم موفق شدم دروازه تيم سابقم را بازكنم .

عزيزي درباره بازي روز جمعه ابومسلم وپاس خاطرنشان كرد: آنها نيمه اول بهترازما بازي كردند ولي نيمه دوم تيم ما كاملا برتر بود واگرازفرصت ها بهتراستفاده مي كرديم مي توانستيم برنده اين بازي باشيم.

خداداد به داوري اين بازي اشاره كرد وافزود: آقاي بخشي به غيرازصحنه اي كه دروازه بان ابومسلم روي عباس آقايي مرتكب خطا شد ومي توانست اعلام ضربه پنالتي كند مشكل خاصي نداشت. البته بازيكنان ابومسلم بيش ازحد تمارض مي كردند وبا اين كارزمان زيادي از بازي را تلف كردند.

مهاجم پاس درپايان تصريح كرد: من براي همشهريان خودم متاسفم كه با بازيكن شهرشان كه سالها براي آنها افتخارآفريني كرده اينچنين برخورد مي كنند. بغيرازمن نيما نكيسا هم سالها درمشهد بازي كرده كه متاسفانه اوهم مورد بي احترامي تماشاگران قرار گرفت. اين برخورد ها واقعا درشان تماشاگران خونگرم مشهدي نيست و اميدوارم دربازي هاي آينده ديگرشاهد اين برخوردها نباشيم.