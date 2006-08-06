دين عاملي مؤثر در آرامش رواني انسان است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع اينترنتي، ايمي ل آيي از دانشگاه واشنگتن و دانشگاه كنكتيكوت گفت: برخي از منابع اميد فرد را افزايش داده و در دوران فشار و تنش عصبي براي وي حمايت اجتماعي به ارمغان مي آورند.

اگر چه ارتباط ميان دينداري و رفاه بهداشتي طي سالها مورد مطالعه قرار گرفته است، اما اين تحقيق اخير نشان مي دهد كه ارتباط ميان دين و رفاه رواني حتي پيچيده تر از آن است كه در تحقيقات پيشين مورد اشاره قرار گرفته است.

محققان دريافتند كه حس حمايت اجتماعي و اميدوار بودن در كاهش اضطراب و فشار عصبي براي بيماراني كه دوران نقاهت خود پس از عمل جراحي سپري كرده و از شيوه هاي تحمل و شكيبايي مؤمنان در زندگي روزمره خود سود مي برند، بسيار تأثيرگذار است .

آنها همچنين به اين نتيجه رسيده اند كه اين تحقيق به چگونگي به كار بردن شيوه هاي تحمل و شكيبايي مؤمنان كمك كرده تا بتوانند تواناييهاي فرد را براي سامان دهي وضعيتهاي آكنده از استرس مورد بررسي قرار دهند.

نتايج اين تحقيق نشان مي دهد فعالان عرصه بهداشت و روان بايد به عوامل ديني به عنوان انگيزه در برخي از بافتها و زمينه ها توجه نشان دهند.

نتايج اين تحقيق در صد و چهاردهيمن همايش سالانه انجمن روان شناسان آمريكا ارائه مي شود.

