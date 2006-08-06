عبدالله پوري حسيني در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به تاكيد ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي بر واگذاري شركت ها از طريق سازمان بورس، گفت : با توجه به اين شرايط سازمان بورس بايد از آمادگي هاي لازم براي پذيرش تعداد زيادي از سهام شركت ها برخوردارباشد.

وي با تاكيد برتقويت عوامل نظارتي و ساير سازوكارهاي اجرايي وعملياتي براي واگذاري سهام شركت ها توسط سازمان بورس اظهار داشت : تقويت بازار خريد و فروش سهام به شفافيت بيشتر معاملات و به كارگيري سرمايه هاي كوچك مردم كمك كرده و باعث رونق بيشتر اقتصادي كشور مي شود.

مديرعامل سابق سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه ورود شركت ها به بورس با تصميم سازمان بورس نيست، تصريح كرد: تصميم گيري براي ورود به بورس با شركت ها ، اركان، مجامع عمومي و هيئت مديره آنها است .

به گفته وي، بورس براي ورود شركت ها به اين بازارمقرراتي را دارد كه بايد شرايط شركت ها با اين مقررات تطبيق داده شود و اگر اركان شركت و بورس خواهان ورود به بازار بورس باشند اما فاقد شرايط مذكور باشند آن شركت وارد بورس نخواهد شد.

پوري حسيني گفت : ايجاد انحصار براي اينكه واگذاري ها صرفا از طريق بورس انجام شود براي شركت هايي كه داراي اركان و ضوابط ورود به بورس نباشند لااقل در كوتاه مانع ايجاد خواهد كرد اما فراهم كردن بستر براي واگذاري شركتها از طريق بورس به رونق اقتصادي بيشتر مي انجامد.

وي شركت ها را موجودات زنده توصيف كرد وافزود: صرف نظر از اينكه مالك سهام شركت ها و هويت مالكين آنها كيست ، بورس بر اعمال و عمليات آن شركتها نظارت و كنترل دارد.

مدير عامل سابق سازمان خصوصي سازي اضافه كرد: جداسازي نظارت هاي قبل و بعد از واگذاري ها كاري است كه بايد سازمان خصوصي سازي خود را براي انجام آن تجهيز و آماده سازد.

وي با اشاره به اعمال نظارت هاي بورس در ارتباط با شركت هايي كه سهامشان در بورس پذيرفته شده است گفت : اين نظارت ها توسط سازمان بورس صرف نظر از اينكه اين شركت ها دولتي هستند يا چه زماني سهام آنها وارد بورس شده است انجام مي گيرد.

پوري حسيني اظهار اميدواري كرد : با اينگونه نظارت ها شفافيت ها و سلامت معاملات در بورس تضمين شود.