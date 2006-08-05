نگاه افراطي و تفريطي به غرب باعث ناكامي مشروطيت شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، آجوداني كه درهمايش بزرگداشت يكصدمين سالگرد نهضت مشروطه مقاله اي با عنوان " بحران تجدد در عصر مشروطيت" ارايه كرد، اظهار داشت: تجدد مفهومي مهم درتاريخ چند سده اخيرايران است.

وي افزود: اين انديشه پيوندي عميق با مفهوم ترقي درجامعه ايران دارد كه از ابتدا نيز با مقاومت بخش سنتي جامعه مواجه شد.

اين محقق و پژوهشگر درحوزه تاريخ معاصر ادامه داد :استبداد طلبان متحجران و گرايش هاي سنتي ازعمده ترين مخالفان انديشه تجدد و تجدد خواهي بوده اند بخش مهمي از توسعه و بسط انديشه تجدد درايران را بايد در مباني اين ديدگاه جستجو كرد كه به شدت متاثر و شيفته غرب بوده و هستند.

آجوداني با تاكيد بر اينكه نبايد لزوما تجدد را درمقابل حذف سنت ها و ارزشهاي جامعه تصور كرد، گفت : با وجود ارزشمند بودن آگاهي هايي كه در سده هاي گذشته ازغرب به جامعه ما ارايه شده بود تصورات و برداشت هاي غلطي كه ازغرب در ضمن آگاهي بخش ها وجود داشت مضرات زيادي براي جامعه به ارمغان آورد.

وي افزود: آگاهي هاي بر گرفته از غرب با وجود برخي فوايد نتوانست تاثير مثبتي در پيشرفت جامعه ايران داشته باشد.

به گزارش "مهر"، اين استاد دانشگاه افراط در شيفتگي تجدد نسبت به غرب را مانع نگاه صحيح به غرب براي پيشرفت جامعه ايراني دانست و تصريح كرد: مسير آزمون و خطا كه درغرب اتخاذ شد تجدد خواهي را با نگاه منتقدانه صحيح به گذشته و سنت هاي غلط گذشته راه موفقي را طي كرد؛ اما تجدد طلبان ايراني همچون "ميرزا فتحعلي آخوند زاده" با نگاه افراطي و مشحون از شيفتگي به غرب به ستيز سنت ها و تاريخ جامعه خود آمدند.

آجوداني اجراي مسير پيشرفت جوامع غربي در ديگر جوامع را ممكن ندانست و اضافه كرد اين مساله نه تنها مقدور نيست بلكه مطلوب هم نيست چرا كه بستر فرهنگي و سنت هاي هر جامعه مختص به همان جامعه است و بايد مسير تجدد و پيشرفت را بر شانه ارزشها وسنت هاي آن جامعه بنا كرد.

وي خاطر نشان كرد نگاه ما به غرب با يد فارغ از شيفتگي يا نفرت و ترس از غربي ها باشد.

اين محقق و پژوهشگر نگاه افراطي و تفريطي نسبت به غرب در مقطع وقوع انقلاب مشروطيت را باعث عدم پا گرفتن جنبش مشروطه دانست.

آجوداني در پايان تاكيد كرد كه قصد عده اي از تجدد خواهان براي غربي كردن همه امور در كشور درجريان انقلاب مشروطه و احساس خطر برخي از علماي سنتي از ناحيه مشروطيت را دررسيدن به نتيجه ناكام گذارد.