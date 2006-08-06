غلامحسين اميرخاني در گفتگو با مهر : انجمن خوشنويسان ايران چشم انتظار نتايج رايزني با سازمان هاي مكمل است

غلامحسين اميرخاني هنرمند پيشكسوت خوشنويسي و رئيس انجمن خوشنويسان ايران درگفتگو با مهر با اعلام اين مطلب گفت : واقعيت اين است كه قرارگرفتن هنرخوشنويسي در چارچوب هاي آموزشي نيازبه دوره مخصوص، شكل و فرم آكادميك دارد تا به اين وسيله بتواند نيازهاي زمان خود را پاسخ گويد. اما به دليل اين كه درزمينه هاي هنر ملي وسنتي كيفيت مطلوب درحد شيوه استاد و شاگردي درطول تاريخ موجوديت داشته است به عنوان يك شيوه موفق سال ها مورد استفاده قرارگرفته است . بنابراين هنرخوشنويسي بايد دراشكال علمي نيز مجموع شود . البته براي داخل كردن اين هنر ارزنده به دانشگاه ها از مدت ها پيش برنامه اي در دست تدوين داريم كه ازطريق فرهنگستان هنر وانجمن دردست برنامه ريزي وبررسي است اما تا زماني كه قطعي ونهايي نشده است دربازگوكردن آنها ترديد دارم .

رئيس انجمن خوشنويسان ايران درپاسخ به اين پرسش كه چرا امروز انجمن خوشنويسان به گفته برخي ازخوشنويسان بيشتربرروي آموزش متمركز است تا فعاليت هاي صنفي ، تصريح كرد : به اين دليل كه هدف انجمن خوشنويسان ازابتدا آموزش بوده است وحتي اساسنامه اي هم براين مبنا تدوين كرده است . با اين وجود ، هرآن چه كه بتواند به آموزش ونيازهاي صنفي ، انتشارات و برگزاري نمايشگاه هايي كه به تعميم وگسترش اين هنر كمك كند درعهده انجمن خوشنويسان است. اما حقيقت اين است كه انجمن به دليل اين كه تشكيلاتي غيردولتي است امكانات پشتيباني و رفاهي چنداني دراختيار ندارد تا متعاقبا دراختيار هنرمندان واعضاي انجمن قراردهد . گرچه نمي توان منكر اقدامات خوبي كه دراين راستا توسط انجمن صورت گرفته نيزشد .

اميرخاني درپاسخ به اين پرسش كه چرا انجمن خوشنويسان درطي سال ها هرگز درانديشه وارد كردن و به روزكردن هنرخوشنويسي به كرسي دانشگاه ها نبوده است گفت : ما از شش سال پيش در دوره هاي مقدماتي برنامه ريزي هايي براي قراردادن خوشنويسي دردانشگاه ها ودر چارچوب هاي آموزشي انجام داده ايم وهمان طوركه به شكل اجمالي اشاره كردم قراراست نتايجي نيز دراين زمينه حاصل كنيم كه نيازمند به هماهنگ شدن با وزارت علوم يا سازمان هاي مكملي چون وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي وفرهنگستان هنراست .

رئيس انجمن خوشنويسان درخصوص اصلي ترين محورهاي فعاليت انجمن خوشنويسان درسال جاري افزود : نزديك ترين برنامه انجمن هماهنگ ومنطبق با همايش مكتب اصفهان است كه قرار است آذرماه از سوي فرهنگستان هنربرگزارشود . خوشنويسي نيز به عنوان يك هنرمتمركز دردوره صفويه دراين همايش فرصت خوبي به دست مي آورد تا بتواند به عنوان يك هنر مستقل مشاركتي گسترده داشته باشد .