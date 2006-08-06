صفا تاج: پايداري ايران در پرونده هسته اي تبعات منطقه اي و جهاني دارد/ قطعنامه شوراي امنيت و بحران لبنان به هم مرتبطند

مجيد صفا تاج در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ارتباط قطعنامه شوراي امنيت و بحران و تحولات خاورميانه گفت : هدف آمريكا از همه اين جريانات زمينه سازي براي طرح خاورميانه بزرگ است .



وي افزود: آمريكا قصد دارد بطور همزمان هم نفوذ اسرائيل را در منطقه تقويت كند و هم از تاثيرگذاري ايران بكاهد .



اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه هدف از صدور قطعنامه اي كه تحت فشار آمريكا شكل گرفت منزوي ساختن ايران و زمينه سازي براي اتخاذ تصميمي عجولانه و عصبي است، ياد آور شد : تجربه نشان داده است هر گاه فشار بر ايران وارد شود ، نتيجه عكس مي دهد و و تهران بر منافعش محكم تر مي ايستد.



وي با اشاره به اينكه ملت ايران خواستار تداوم فعاليت هاي هسته اي است گفت : ايران بايد در جوي آزاد و بدور از استرس گره هاي كور بسته پيشنهادي را باز كند و با رعايت كليه جوانب منافع ملي به آن پاسخ دهد .



صفاتاج تاكيد كرد : تبعات پايداري ايران بر حقوق مسلم خود در پرونده هسته اي ، منطقه اي و جهاني است .

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