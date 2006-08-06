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۱۵ مرداد ۱۳۸۵، ۹:۱۶

صبح امروز و در صحن علني مجلس شوراي اسلامي؛

دومين روز همايش بزرگداشت يكصدمين سالگرد نهضت مشروطيت آغاز شد

همايش بزرگداشت يكصدمين سالگرد نهضت مشروطيت ساعت 9 صبح امروز دومين و آخرين روز كاري خود را در صحن علني مجلس شوراي اسلامي آغاز كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در دومين روز همايش 22 مقاله توسط محققان و پژوهشگران و همچنين اعضاي هيات علمي دانشگاه ها ارائه خواهد شد.

قرائت نمايش متن فرمان مشروطه از جمله برنامه هاي اين همايش است.

دومين روز همايش نيز در سه نوبت صبح، بعد ازظهر و عصر و تا ساعت 19 مي باشد.

حجت الاسلام علي اكبر ناطق نوري رئيس اسبق مجلس نيز به عنوان آخرين سخنران در مراسم اختتاميه تحت عنوان مشروطيت در نگاه روساي سابق پارلماني ايران به ايراد سخنراني مي پردازد.

اهداي جوايز به مقالات برگزيده آخرين بخش همايش خواهد بود.

کد مطلب 363272

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