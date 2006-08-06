عراق دولت بوش را در تنگنا قرار داده است

به گزارش خبرگزاري مهر، اين رسانه آلماني در تحليلي از اوضاع عراق اعلام كرد: در حالي كه روزانه بيش از 100 نفر از مردم عراق جان خود را در حملات مختلف از دست مي دهند ، اما دولت آمريكا از سخن گفتن درباره درگيريهاي قومي و داخلي در اين كشور طفره مي رود .

ژنرال " جان ابي زيد " چند روز گذشته در مقابل سنا تصريح كرد : مادامي كه عراقي ها روبه اتحاد و همسويي گام برندارند، شاهد تداوم درگيريهاي داخلي خواهيم بود .

از سوي ديگر "دونالد رامسفلد" وزير دفاع آمريكا نيز درباره اوضاع عراق گفت : وخامت اوضاع در عراق به وضوح براي من مشخص است .

راديو آلمان افزود : تمام اين امور نشان مي دهد كه آمريكايي ها خود نيز در يافتن راهكار مناسبي براي پايان دادن به درگيريهاي داخلي عراق مستاصل شده اند .

"جان وارنر" رئيس كميسيون سياست خارجي سنا نيز در سخناني اظهار داشت : عراق نه تنها اذهان عمومي آمريكا، بلكه افكار عمومي جهان را سخت به خود معطوف داشته است .

وي در يكي از شبكه هاي تلويزيوني آمريكا خاطر نشان كرد كه بايد وجوه مختلف تلاش و مبارزه آمريكا در عراق براي همگان مشخص شود .

وارنر افزود : پيشتر ما گمان مي كرديم كه تنها اعزام نيرو به عراق چاره ساز خواهد بود، اما اكنون به اين اصل پي برده ايم كه تغيير وضعيت اين كشور نياز به راهكارهاي جدي تر دارد .

راديو آلمان در پايان با تكرار اين مطلب كه عراق دولت بوش را در تنگنا قرار داده ، نوشت : بي شك، آمريكايي ها براي خلاصي هر چه زودتر از اوضاع عراق بايد تلاشهاي خود را مضاعف كنند.