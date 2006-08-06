شهروندان شهرهاي اقماري به فكر تامين سوخت زمستاني باشند

احمد ضيائي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج اظهار داشت: گازرساني به شهرهاي اقماري كرج كه جمعيت زيادي از مردم غرب استان تهران در آن ساكن هستند ، در اولويت هاي كاري مسئولان است و تا قبل از آغاز فصل سرما 50 درصد خانوارهاي ساكن در اين شهرها صاحب گاز شهري مي شوند اما در عين حال تمهيدات لازم براي تامين سوخت زمستاني از سوي شهروندان الزامي است.

وي افزود: سال گذشته عده اي از مردم منطقه به دليل وعده هاي دروغين برخي مسئولان اقدام به تهيه سوخت زمستاني نكردند و حتي بسياري از آنان اقدام به فروش وسايل نفت سوز خود كرده بودند.

ضيائي ؛ مسئولان را در گذران زمستان سخت سال گذشته مردم مقصر دانست و خاطر نشان كرد: مسئولان دستگاه هاي اجرايي حق ندارند به مردم وعده هاي غير اصولي و خلاف واقع دهند.

وي تصريح كرد: امسال در استان تهران تنها 40 هزار اشتراك گاز به مردم ارائه مي شود ، اين در حالي است كه مسئولان 5 شهر اقماري كرج با بيش از 200 هزار نفر جمعيت ، به مردم قول اتصال گاز شهري به منازل مسكوني را داده اند.

فرماندار كرج يادآور شد: مسئولان بايد پاسخگوي وعده هاي خود باشند و خلف وعده هاي خود را در اسرع وقت جبران كنند.