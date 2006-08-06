سازمان تبليغات اسلامي نهضتي جديد در احياي فرهنگ اعتكاف ايجاد كرده است/ بيش از 500 هزار نفر در سراسر كشور معتكف مي شوند

حجت الاسلام سيد جواد موسوي هوايي معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه از زمان حضرت محمد (ص) فضايي الهي و معنوي براي معتكفين در مسجد الحرام شكل گرفت، اظهار داشت: فرهنگ اعتكاف در مساجد در دهه آخر ماه مبارك رمضان در فرهنگ اسلامي قرار داشت .

وي افزود: پس از پيروزي انقلاب اسلامي فضايي جديد باز شد و اعتكاف روند و سيري عميق و قوي را طي كرد، به طوري كه تعداد در خواست كنندگان هر سال بيشتر از سال گذشته مي شود و البته سازمان تبليغات اسلامي در اين زمينه فضا سازي نيز انجام مي دهد .

حجت الاسلام سيد جواد موسوي هوايي با بيان اينكه مجموعه اي از كتابها و مجلات براي معتكفين در نظر گرفته مي شود، ياد آور شد: اين كتابها و مجلات منجر به شناختهاي قرآن، آشنايي با آن و وظايف يك مسلمان شيعه است.

وي با بيان اينكه استقبال امسال جوانان مشتاق در تهران و شهرستانها بيشتر از سال گذشته است، گفت: با توجه به مراجعات شهرستانها پيش بيني مي شود امسال 500 هزار نفر در كل كشور معتكف شوند و اين رقم چشمگيري در مقايسه با سال گذشته كه تنها 300 تا 350 هزار نفر معتكف شدند است .

معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي تصريح كرد: سازمان تبليغات اسلامي نهضتي در احياي قرآن ايجاد كرده است كه جوانان با مباحث و مسائل قرآني و تفسير آن به درستي آشنا شوند تا بازتاب آن در اعمال و رفتار شان مشاهده گردد .

وي افزود : طي اين روز و سه روز اعتكاف سازمانها و مؤسسات و شوراهاي مختلف همكاري مي كنند تا اين روند پيشرفت داشته و اين مراسم به خوبي و با معنويت خاصي برگزار شود .