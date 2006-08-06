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۱۵ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۱۴

حجت الاسلام موسوي در گفتگو با مهر:

سازمان تبليغات اسلامي نهضتي جديد در احياي فرهنگ اعتكاف ايجاد كرده است/ بيش از 500 هزار نفر در سراسر كشور معتكف مي شوند

سازمان تبليغات اسلامي نهضتي جديد در احياي فرهنگ اعتكاف ايجاد كرده است/ بيش از 500 هزار نفر در سراسر كشور معتكف مي شوند

معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي با اشاره به اينكه پيش بيني مي شود امسال بيش از 500 هزار نفر در سراسر كشور معتكف شوند، از فعاليتهاي سازمان تبليغات اسلامي در راستاي احياء وتقويت فرهنگ اعتكاف خبر داد كه با همكاري دستگاهها و نهادهاي مختلف و فعاليتهاي خاصي در ايام اعتكاف اجرايي مي شوند .

حجت الاسلام سيد جواد موسوي هوايي معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه از زمان حضرت محمد (ص) فضايي الهي و معنوي براي معتكفين در مسجد الحرام شكل گرفت، اظهار داشت: فرهنگ اعتكاف در مساجد در دهه آخر ماه مبارك رمضان در فرهنگ اسلامي قرار داشت .

وي افزود: پس از پيروزي انقلاب اسلامي فضايي جديد باز شد و اعتكاف روند و سيري عميق و قوي را طي كرد، به طوري كه تعداد در خواست كنندگان هر سال بيشتر از سال گذشته مي شود و البته سازمان تبليغات اسلامي در اين زمينه فضا سازي نيز انجام مي دهد .

حجت الاسلام سيد جواد موسوي هوايي با بيان اينكه مجموعه اي از كتابها و مجلات براي معتكفين در نظر گرفته مي شود، ياد آور شد: اين كتابها و مجلات منجر به شناختهاي قرآن، آشنايي با آن و وظايف يك مسلمان شيعه است.

وي با بيان اينكه استقبال امسال جوانان مشتاق در تهران و شهرستانها بيشتر از سال گذشته است، گفت: با توجه به مراجعات شهرستانها پيش بيني مي شود امسال 500 هزار نفر در كل كشور معتكف شوند و اين رقم چشمگيري در مقايسه با سال گذشته كه تنها  300 تا 350 هزار نفر معتكف شدند است .

معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي تصريح كرد: سازمان تبليغات اسلامي نهضتي در احياي قرآن ايجاد كرده است كه جوانان با مباحث و مسائل قرآني و تفسير آن به درستي آشنا شوند تا بازتاب آن در اعمال و رفتار شان مشاهده گردد .

وي افزود : طي اين روز و سه روز اعتكاف سازمانها و مؤسسات و شوراهاي  مختلف همكاري مي كنند تا اين روند پيشرفت داشته و اين مراسم به خوبي و با معنويت خاصي برگزار شود .

کد مطلب 363293

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