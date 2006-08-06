هفدهمين دوره مسابقات فرهنگي و هنري دانشجويان گشايش يافت

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد، مدير آموزش و پرورش استان خراسان رضوي روز گذشته در مشهد، هدف از اين مسابقات را ارتقاء مهارت هاي فني و حرفه اي دانشجويان مراكز تربيت معلم دانست و گفت: در اين دوره مسابقات 952 دانشجو (514 دختر و 438 پسر) در 16 رشته به رقابت مي پردازند.

"غلامحسين افسري" افزود: بيشترين شركت كننده در اين دوره از مسابقات در رشته قرائت قرآن با 89 متقاضي و كمترين شركت كننده در رشته موسيقي با 19متقاضي با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت.

وي حفظ فرهنگ را پيكان ترقي و صعود هر كشور دانست و اظهار داشت: يكي از مهمترين و اساسي ترين وظايف دانشجويان تربيت معلم، انتقال، بازسازي و توسعه فرهنگ و در صورت لزوم حذف فرهنگ غلط و اصلاح فرهنگ نادرست است.



افسري با تاكيد بر آن كه ارزش هر انساني در گرو كسب ارزش هاي فرهنگ آن ملت است گفت : هنر قوي ترين ابزار در آموزش و پرورش به شمار مي آيد كه تعميق ارزش هاي يك فرهنگ با استفاده از اين ابزار رساتر و عميق تر در اختيار نسل آينده گذاشته مي شود.

مصطفي خير الدين معاون دفتر آموزشي و ارتقاء مهارت هاي حرفه اي تربيت معلم نيز در اين مراسم اظهار داشت : امسال سهيمه پذيرش دانشجو تربيت معلم در حدود هزار نفر بود كه با عنايت و توجه دولت نهم اين سهميه به 10 هزار دانشجو در مراكز تربيت معلم افزايش يافت.

به گزارش مهر، در اين دوره از مسابقات متقاضيان در 16 رشته انفرادي گروهي به مدت سه روز از 14 تا 16 مرداد ماه به رقابت خواهند پرداخت.