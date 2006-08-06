ركورد شكني شناگر ايراني در ليگ انگليس / سيروس سعيد ركورد ملي 200 متر پروانه را شكست

به گزارش خبرگزاري " مهر" سيروس سعيد در جريان مسابقات قهرماني كشور انگلستان كه از يكم تا ششم ماه آگوست درشهر شفيلد انگلستان برگزارشد موفق شد سه ركورد ملي جوانان ويك ركورد ملي عموم را براي كشورمان ثبت كند.

سعيد 17 ساله كه براين نخستين بار ارديبهشت ماه سال جاي به تيم ملي شناي ايران دعوت شد و در دو دوره مسابقه كاپ آزاد كه خردادماه در ليدز انلگستان برگزار شد شركت كرد طي روزها گذشته موفق شد در رشته 200 متر پروانه عموم، 400 متر آزاد جوانان، 200 متر آزاد جوانان و 200 متر پروانه جوانان براي كشورمان ركورد جديد را ثبت كند.

- درماده 200 متر پروانه عموم سيروس سعيد با ثبت ركورد جديد 87/08/2 دقيقه موفق شد ركورد پيشين اين رشته را كه متعلق به اشكان شرف زاده (56/11/4 دقيقه مراحله اول ليگ شناي 84) بود به ميزان 1 دقيقه و 69 صدم ثانيه كاهش دهد.

- در 400 متر آزاد جوانان،سعيد با ثبت ركورد جديد 80/11/4 دقيقه ركورد قبل اين ماده را كه متعلق به خودش بود (70/13/4 خرداد ماه كاپ انگلستان) به ميزان 1 دقيقه و 90 صدم ثانيه كاهش دهد.

- در 200 متر آزاد جوانان سيروس سعيد ركورد 48/58/1 دقيقه را براي كشور ثبت كرد ركورد پيشين اين رشته متعلق به امين نوشادي (82/58/1 دقيقه مرحله چهارم ليگ شناي 84) بود كه به ميزان 34 صدم ثانيه ارتقاء يافت.

- سيروس سعيد در 200 متر پروانه جوانان ركورد شكني كرد سعيد با ثبت ركورد 87/08/2 دقيقه كه ركورد جديد عمويم را ثبت كرد ركورد جوانان كشو را نيز به ميزان 2 دقيقه و 69 صدم ثانيه كاهش داد. ركورد قبلي اين ماده متعلق به همين شناگر 56/11/2 دقيقه مسابقات كاپ آزاد انگلستان در خرداد ماه گذشته بود.