ماه "رجب" فرصتي براي تقرب بيشتر به خالق هستي است

حجت الاسلام دكتر سيد رضا مؤدب سر دبير فصلنامه شيعه شناسي و عضو هيئت علمي دانشگاه قم در گقتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه ماه رجب يكي از ماههاي بسيار شريف و ارزشمند در ميان ماههاي قمري است ، اظهار داشت : اين ماه با ولادت امام محمد باقر (ع) آغاز شده ، در نيمه آن ولادت حضرت علي (ع) و 25 رجب شهادت امام موسي بن جعفر و در پايان مبعث پيامبر اكرم (ص)را داراست .

وي با بيان اينكه "رجب " در كتابهاي تاريخي و روائي آمده است ، تصريح كرد : " رجب " نام نهري است در بهشت و اين ماه با اعمال و اذكاري كه دارد انسان را به بهشت نزديك مي كند .

حجت الاسلام دكتر سيد رضا مؤدب با اشاره به اينكه ويژگيهاي ماه رجب در كتابهايي چون "مفاتيح الجنان " آمده است ، گفت : اين ماه سر آغاز عبادات خاصي است كه به آن توصيه شده است و در ادامه آن ماه شعبان و به دنبال آن نيز ماه پر فيض و بركت رمضان مي آيد .

سر دبير فصلنامه شيعه شناسي گفت : اين سه ماه متوالي جايگاه ويژه اي دارند و انسان طي اين سه ماه به اعمال و عبادتهايي رهنمون شده است .

وي درادامه به حديثي از حضرت محمد (ص) اشاره كرد و يادآور شد: حضرت محمد (ص) فرمودند" ماه رجب ماه بزرگ خداست ، ماه شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه امت من ." طبق اين روايت ماه رجب متعلق به خداست كه طي توصيه ها و سفارشاتي به اهميت آن اشاره شده است .

عضو هيئت علمي دانشگاه قم با بيان اينكه در اين ماه ادعيه ها، توصيه ها و دعاهايي ذكر شده است كه سرانجام همه آنها توجه به خداست و بيشترين رويكرد آن است ، يادآور شد : "زيارت رجبيه " در اين ماه جايگاه بسيار ارزشمندي دارد و مطالعه آن همه ما را به اين نكته متوجه مي كند كه انسان بايد به خدا توجه كرده و با دعاهاي خاصي زمينه تقرب به خدا را فراهم آورد و اگر در ماههاي قبلي غفلت، گناه و يا اشتباهي داشته، اين ماه دوران جبران و توجه است .

وي افزود : اگر كساني كه دعا مي خوانند به معناي آن توجه و در معاني آن دقت كنند حالت معنوي خاصي براي انسان ايجاد مي شود .

وي در ادامه به نيمه هاي ماه رجب "ايام البيض " اشاره كرد و گفت: ايام البيض فضيلت و شرافتي دارد كه از ولادت حضرت علي (ع) آغاز شده و تا نيمه هاي ماه رجب ادامه دارد زيرا فصل ، فصل اعتكاف است . اعتكافي كه انسان براي چند روز از تمام مشغوليتها، ذهنيات كم كرده و در مساجد به عبادت خدا مي پردازد و زمان بيشتري درباره فكر و هستي خود انجام مي دهد و از بركات آن بهره مند مي شود .